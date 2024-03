Meteo di Pasqua e Pasquetta, Sottocorona ci svela cosa ci aspetta

Manca sempre meno alle festività pasquali. Le scuole sono già chiuse, mentre alcune attività lavoreranno fino a domenica mattina. Molti hanno prenotato un weekend al mare o in montagna. Il noto meteorologo Paolo Sottocorona ha svelato quali saranno le previsioni per i giorni di Pasqua e Pasquetta. (Continua…)

Meteo Pasqua e Pasquetta

Il meteorologo di La7, Paolo Sottocorona, ha svelato al Tg La7 quali saranno le previsioni meteo per domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile, ovvero i giorni di Pasqua e a Pasquetta. In questi giorni sull’Italia si è abbattuto il “colpo di coda” dell’inverno con piogge e temperature di nuovo basse. Domani potrebbero esserci delle schiarite, in alcune regioni del Sud si salirà addirittura sui 25°, ma non siate speranzosi perchè il meteo per Pasqua e Pasquetta non sarà affatto gradevole. (Scopriamo tutti i dettagli nella prossima pagina…)