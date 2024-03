Home | Meteo, brutte notizie per gli italiani a Pasqua e Pasquetta: le previsioni

Si avvicinano Pasqua e Pasquetta. Gli italiani iniziano a buttare un occhio al meteo per capire se esiste la possibilità di organizzare gite fuori porta godendosi una bella giornata di sole. Per quest’anno però, stando alle ultime previsioni, ci sono bruttissime notizie. Su gran parte dell’Italia, infatti, è previsto maltempo. (Continua…)

Meteo Pasqua, brutte notizie per gli italiani

Quasi tutto pronto per le festività pasquali, che quest’anno cadono a cavallo tra il 31 marzo e il 1° aprile. Come sempre, la maggior parte degli italiani organizzerà gite fuori porta, soprattutto nel giorno di Pasquetta. Prima, però, bisognerà vedere quali saranno le condizioni meteo. Per quest’anno si prospetta una Pasqua all’insegna del tempo molto variabile e soprattutto del freddo, che tornerà prepotente sul nostro paese. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)