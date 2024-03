Stefano De Martino sta con la famosa del “Grande Fratello”: il gossip bomba

Stefano De Martino continua ad essere al centro del gossip. Da quando il matrimonio con Belen Rodriguez è finito, al conduttore sono stati attribuiti vari flirt, che però non sono mai stati confermati dal diretto interessato. Intanto gli esperti di gossip continuano ad indagare. Nelle scorse ore, Gabriele Parpiglia ha sganciato una nuova bomba. Con chi si starebbe frequentando il conduttore? (Continua dopo le foto)

Stefano De Martino beccato con Luciana Montò

Una settimana fa, Stefano De Martino ha pubblicato una foto sui social: nell’immagine era in compagnia di Luciana Montò in un locale a Napoli. Da quel momento hanno cominciato a circolare dei pettegolezzi a proposito della presunta nuova fiamma. Gabriele Parpiglia ha rivelato su RTL 102.5 che in realtà i due sono soltanto amici. Ora, però, sembra che Stefano De Martino abbia realmente un flirt in corso con una donna, che è un’ex concorrente del GF Vip. (Continua dopo le foto)

Cos’ha rivelato Gabriele Parpiglia

Durante il programma Password, l’esperto di gossip ha spiegato meglio come stanno le cose e ha rivelato chi starebbe frequentando Stefano De Martino. “Ci sono aggiornamenti. Le foto di lui con questa ragazza sono state scattate ad un evento a Napoli. Noi abbiamo detto che c’era un flirt, non che si sarebbero sposati. Poi con lui ci siamo messaggiati scherzando. Però adesso mi è arrivata una notizia e non so come fare. Io nella prossima vita devo rinascere Stefano De Martino. Lo dico: pare che lui adesso abbia un nuovo flirt“, ha spiegato. Chi è la nuova fiamma di De Martino?

