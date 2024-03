“Grande Fratello”, Garibaldi sbaglia tutto: chi va in finale

Nella semifinale di questa edizione del Grande Fratello, andata in onda ieri, giovedì 21 marzo 2024, sono stati decretati altri due finalisti. Oltre a Beatrice, Massimiliano e Rosy, a contendersi la vittoria ci saranno anche altri due concorrenti, scelti nel corso della serata tramite un televoto flash. Inoltre, tre concorrenti hanno lasciato la casa. Garibaldi ha avuto la possibilità di giocarsi la vittoria, ma a causa di una scelta poco furba, sfortunatamente non è arrivato tra i finalisti. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Annalisa Minetti, la bella notizia: nessuno se lo aspettava alla sua età

Leggi anche: “Uomini e Donne”, lite tra Ida e Gemma: interviene Maria

Chi è il quarto finalista

Il primo concorrente eliminato dal Grande Fratello, nella puntata del 21 marzo, è stato Alessio, che ha preso meno voti di Federico e Simona. Il televoto non era solo per decretare il primo eliminato della serata: Simona che ha ottenuto la percentuale maggiore di voti è la quarta finalista. Durante la serata, altri due concorrenti hanno lasciato definitivamente la Casa per volere del pubblico, che ha espresso la propria preferenza in un televoto flash. Uno dei due è Federico. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Beatrice annienta Garibaldi prima della semifinale

Leggi anche: La notizia sulla First Lady gela il mondo intero: “È sparita, come Kate”

Giuseppe sbaglia tutto

Un nuovo televoto ha permesso ad un altro concorrente di arrivare in finale. A sfidarsi sono Giuseppe e Greta. I due, come nella puntata precedente, possono scegliere se chiamare qualcun altro oppure giocarsela tra loro due: uno sarebbe arrivato in finale, l’altro sarebbe uscito. Greta avrebbe preferito che se la giocasse Letizia, ma è Garibaldi a imporsi scegliendo Perla. Una mossa che gli è costata molto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva