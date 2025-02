“Sportitalia”, lite choc in diretta tv: Michele Criscitiello caccia un giornalista (VIDEO)

“Sportitalia”, lite choc in diretta tv: Michele Criscitiello caccia un giornalista – Qualcosa di mai visto è accaduto in tv. Non era mai successo infatti che il direttore di una televisione nazionale cacciasse in diretta un giornalista che collabora con la sua testata, dopo aver sentito alcune dichiarazioni. È successo martedì sera a Sportitalia: Michele Criscitiello ha interrotto Manuel Parlato, che era in collegamento da Napoli e gli ha detto di andare a casa. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Neonata rapita, Rosa Vespa scrive al marito e spunta un assurdo retroscena

Leggi anche: Maltempo, morta congelata in Italia: la terribile scoperta dei passanti

“Sportitalia”, lite choc in diretta tv: Michele Criscitiello caccia un giornalista

Si parlava del calciomercato del Napoli, della parentesi invernale appena terminata, in quel frangente Parlato ha commentato la gag della sera prima tra lo stesso Michele Criscitiello e Tancredi Palmeri. Quest’ultimo, presente anche lui all’Hotel Sheraton di Milano per la chiusura della sessione, aveva ironizzato sui mancati colpi del club azzurro, ossia gli obiettivi inseguiti e non portati a compimento, salvo ripiegare nelle ultime ore sul prestito di Okafor per 5 mesi dal Milan. “Riapriamo il mercato, riapriamolo”, aveva detto Criscitiello. “Garnacho? Scusi lei è Garnacho? No, niente, non si riapre ‘sto mercato. Aspetta… Adeyemi? Lei è Adeyemi? C’è Adeyemi? No, nemmeno Adeyemi. Niente, non si riapre ‘sto mercato, è andata così”, aveva chiesto Palmeri, stando al gioco. Lo sfottò è andato avanti. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Crolla tetto di una casa in Italia: il dramma all’improvviso

Leggi anche: È morto Mastroberardino, addio a un grande imprenditore

Tancredi Palmeri e Michele Criscitiello sfottono il Napoli per il mercato di gennaio pic.twitter.com/v1iVNdQfGh — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) February 4, 2025

“Sportitalia”, Michele Criscitiello caccia in diretta un giornalista: “Qua dentro non ci lavori più”

“E poi?”, lo aveva incalzato Criscitiello. “Aspetta, aspetta… Allan Saint-Maximin? No? No, rien ne va plus, niente, niente”. “C’è Okafor, c’è Okafor!”, aveva allora esclamato il direttore. “È andato, è passato, Okafor è andato effettivamente, che faccia da Okafor che è passata effettivamente dietro…”, aveva proseguito allora Palmeri. “Vabbè, Tancredi vieni qua che ci facciamo un brindisi…”, aveva chiuso il siparietto Criscitiello. E Manuel Parlato era tornato ieri proprio su questo. Il giornalista ha esclamato: “Abbiamo seguito ieri tutta la trasmissione, ma la cosa che è piaciuta di meno a tutti è stata la gag di Tancredi rispetto a Okafor. Sostanzialmente noi siamo i campioni del mondo dell’ironia, ci piace ironizzare, ci piace sostanzialmente anche incassare l’ironia altrui, però mi sembra un po’ una provocazione. Ci aspettiamo che la stessa gag sia fatta anche per altre squadre, qualora dovesse succedere una storia del genere”. Parole che non sono piaciute al direttore.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva