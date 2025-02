Neonata rapita, Rosa Vespa scrive al marito e spunta un assurdo retroscena

Ha dell’incredibile la vicenda della quale è protagonista Rosa Vespa. La 51enne di Castrolibero, in provincia di Cosenza ha rapito all’ospedale la piccola Sofia, una neonata di appena un giorno di vita. Il motivo? Per celebrare quello che, nelle intenzioni della donna, era l’ingresso in casa del suo primo figlio, Ansel. Rosa ha finto che il neonato da lei stesso rapito, fosse in realtà suo figlio. I poliziotti della Squadra mobile sono entrati in casa sua, dove hanno trovato parenti e amici intenti a festeggiare, e hanno riportato Sofia tra le braccia dei genitori, dopo tre ore di angoscia e terrore. Rosa Vespa, ora in carcere, ha scritto una lettera al marito. (Continua dopo le foto)

Rosa Vespa arrestata dopo il rapimento della neonata

Rosa Vespa, accusata del rapimento della piccola Sofia, il giorno dopo la sua nascita, è finita in carcere il 21 gennaio scorso. La 51enne è stata arrestata insieme al marito Aqua Moses, 43enne di origini senegalesi, tre ore dopo il rapimento, nella loro casa di Castrolibero, mentre festeggiavano l’arrivo di Ansel, il figlio che avevano annunciato di aspettare. Moses però è stato scarcerato: il gip ha creduto alla sua completa estraneità ai fatti. Tuttavia, rimane ancora sotto inchiesta per sequestro di minore aggravato, poiché le indagini della squadra mobile e della procura non sono ancora concluse. Dal carcere, Rosa Vespa ha scritto una lettera al marito. (Continua dopo le foto)

Neonata rapita a Cosenza, la lettera di Rosa Vespa al marito dal carcere

In queste due settimane, Rosa Vespa, 51 anni, è stata visitata da una psichiatra che sta preparando la sua diagnosi. La donna desiderava da anni un bambino, e dopo un ritardo del ciclo mestruale aveva voluto convincersi di essere incinta. “Perdonami, sono dispiaciuta per quello che ti ho fatto. Da quel momento non sono più riuscita a tornare indietro, anche quando avrei voluto dire la verità”, le parole di Rosa al marito. Come ha fatto la donna a far credere a tutti di essere incinta?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva