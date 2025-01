Maltempo, morta congelata in Italia: la terribile scoperta dei passanti, chi era la vittima

Una donna di 56 anni è morta congelata lungo una strada. È stata trovata da alcuni passanti in un avvallamento a bordo strada, come riferito dal quotidiano Dolomiten. Sembra, però, che la donna abbia trascorso svariate notti lungo l’addiaccio e sarebbe anche stata vista diverse volte in zona stazione, intenta a bivaccare. (Continua…)

Morta congelata in strada: terribile scoperta dei passanti

Una terribile scoperta sconvolge l'intero paese: una donna di 56 anni è stata trovata congelata in strada. Pare che abbia trascorso alcune notti in strada. Il freddo gelido, però, non le ha lasciato scampo. Da una prima indagine, infatti, sembra che la sua morte non possa essere stata causata né da un incidente né da terzi, ma è stata disposta l'autopsia per chiarire bene la causa.