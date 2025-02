Crolla tetto di una casa in Italia: il dramma all’improvviso

Tragedia sfiorata in queste ultime ore in Italia, il tetto di una casa è crollato e la propietaria è rimasta sotto le macerie, ma per fortuna grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi la donna ora non è in pericolo di vita. Vediamo che cos’è successo nel dettaglio. (Continua a leggere dopo le foto)

Serracapriola, crolla il tetto di una casa: i fatti

Tragedia sfiorata a Serracapriola, in provincia di Foggia, dove il tetto di una casa è crollato ferendo una donna di 62 anni. La donna, che viveva da sola nella casa situata nel centro storico del paese, come riportato da The social post, è stata soccorso dai Pompieri e successivamente trasportata all’ospedale di Foggia. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. L’allarme è stato lanciato intorno alle 6 del mattino di oggi 4 Febbraio 2025. Secondo le prime valutazioni, il cedimento del tetto potrebbe essere stato causato da infiltrazioni d’acqua, dovute alle forti piogge che hanno interessato la zona nei giorni scorsi.

