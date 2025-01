Sporting CP-Bologna, le probabili formazioni: Italiano fa debuttare Ravaglia in Champions League

Sporting GP-Bologna probabili formazioni e ultime notizie sul match di Champions League che si disputa stasera alle 21 a Lisbona. Per i padroni di casa, si tratta di una gara decisiva: con una vittoria, i portoghesi conquisterebbero l’accesso ai playoff, obiettivo stagionale dichiarato dalla società. Lo ha ribadito anche l’allenatore Borges in conferenza stampa: “Non ci sono alternative alla vittoria. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma siamo pronti a dare tutto per raggiungere il nostro obiettivo.”

Il Bologna, invece, è già aritmeticamente eliminato e scenderà in campo senza la pressione del risultato. Tuttavia, i ragazzi di Vincenzo Italiano vogliono chiudere la loro avventura europea con una prestazione di livello, puntando a replicare il successo ottenuto contro il Borussia Dortmund nell’ultima gara casalinga. Un ulteriore stimolo per i rossoblù è il precedente favorevole contro lo Sporting Lisbona in Coppa UEFA. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00, in contemporanea con le altre sfide del girone.

Sporting Lisbona, dentro o fuori

I portoghesi arrivano alla sfida in un momento di grande forma in campionato, dove guidano la classifica con un discreto margine sulle inseguitrici. Il cammino in Champions League, invece, è stato più tortuoso, anche a causa del recente cambio di allenatore. L’addio di Amorim ha destabilizzato l’ambiente, e il nuovo tecnico Borges, nonostante gli ottimi risultati in campionato, non è ancora riuscito a imporsi con lo stesso rendimento in Europa.

Per superare questo ostacolo, lo Sporting si affiderà al suo bomber Viktor Gyökeres, autore di ben 32 reti stagionali. Al fianco dell’attaccante svedese agiranno Trincão, Catamo e Quenda, mentre in mediana toccherà all’ex Lecce Hjulmand e a Debast garantire equilibrio e qualità.

Bologna, un’ultima recita di prestigio

Senza più obiettivi in classifica, il Bologna vuole congedarsi dalla Champions con una prestazione d’orgoglio. Nonostante le numerose assenze per infortuni e squalifiche, Italiano è intenzionato a schierare la miglior formazione possibile.

La principale novità potrebbe essere l’esordio in Champions League per il portiere Ravaglia, mentre in attacco spazio a Castro, con la possibilità di una staffetta con Dallinga. In mezzo al campo, Freuler è out per squalifica e il reparto è ridotto all’osso, quindi l’allenatore rossoblù dovrà fare di necessità virtù.

L’obiettivo del Bologna è chiaro: onorare la competizione e magari salutare l’Europa con una vittoria prestigiosa. Il ricordo della brillante prestazione contro il Borussia Dortmund è ancora fresco, e i rossoblù vogliono provare a ripetersi contro un avversario con molto più da perdere.

⭐️ 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐒𝐓𝐀𝐌𝐏𝐀 ⭐️



Le parole di Vincenzo Italiano e Federico Ravaglia alla vigilia di Sporting Lisbona-Bologna 🎙⤵️#SCPBOL#UCL #WeAreOne — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) January 28, 2025

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Ferguson; Iling jr, Fabbian, Ndoye; Castro.

SPORTING (4-2-3-1): Israel; Fresneda, Diomande, Goncalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Debast; Catamo, Trincao, Quenda; Harder.

Leggi anche: