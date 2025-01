Home | Barcellona-Atalanta, le probabili formazioni: Gasperini senza Lookman, Retegui e De Ketelaere in attacco

Barcellona-Atalanta probabili formazioni del match di Champions League che si gioca oggi alle 21 al Camp Nou. Ultima giornata della fase a gironi della nuova Champions League, e l’Atalanta si gioca il tutto per tutto per conquistare un posto tra le prime otto della competizione. I nerazzurri, attualmente a 14 punti, devono vincere per essere certi della qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Un pareggio potrebbe non bastare, visti i numerosi club a 12 e 13 punti, rendendo così molto complicato restare nel gruppo d’élite. Tuttavia, la squadra di Gasperini ha già ottenuto con una giornata d’anticipo l’accesso ai playoff, un traguardo che certifica il positivo impatto della Dea in questa competizione.

Barcellona già qualificato, ma in gran forma

L’avversario di giornata sarà un Barcellona che ha già staccato il pass per gli ottavi di finale e che ha subito un solo stop europeo, contro il Monaco. La squadra di Hansi Flick sembra aver ritrovato solidità e brillantezza, come dimostra la schiacciante vittoria per 7-1 sul Valencia nell’ultimo turno di campionato.

Per questa sfida, i blaugrana schiereranno tra i pali Szczesny, con una difesa a quattro composta da Koundé, Araujo, Cubarsi e Balde. In mediana, con Pedri, ci sarà spazio dal primo minuto per Casadó, mentre il reparto offensivo sarà guidato da Lewandowski, supportato dal giovane talento Yamal, Gavi e Raphinha.

Atalanta, senza Lookman ma con fiducia

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini, che dovrà fare a meno di Lookman, indisponibile per almeno 20 giorni. Nonostante questa assenza pesante, l’Atalanta scenderà in campo con il solito atteggiamento aggressivo e offensivo.

Tra i pali ci sarà Carnesecchi, mentre il terzetto difensivo sarà composto da Hien, Djimsiti e Kolasinac. Sulle corsie laterali, Zappacosta, preferito a Bellanova, e Ruggeri avranno il compito di spingere e supportare la manovra. In mezzo al campo, De Roon, non al meglio dopo l’ultima partita, stringerà i denti e farà coppia con Ederson. Sulla trequarti spazio a Pasalic, chiamato a innescare la coppia d’attacco formata da Retegui e De Ketelaere.

Missione qualificazione: la Dea ci crede

L’Atalanta è consapevole che servirà una prestazione perfetta per battere un Barcellona in grande spolvero. Il sogno di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale è ancora vivo, ma tutto dipenderà dall’esito di questa sfida e dai risultati sugli altri campi. Quel che è certo è che la Dea non si arrenderà facilmente.Riusciranno gli uomini di Gasperini nell’impresa? La risposta arriverà dopo gli ultimi 90 minuti di questa avvincente fase a gironi.

Le probabili formazioni

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, Casadò; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Retegui.

