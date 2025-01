Dinamo Zagabria-Milan, le probabili formazioni: Conceiçao con Pulisic, Leao e Morata dal primo minuto

Dinamo Zagabria-Milan probabili formazioni del match di Champions League che si gioca oggi alle 21 a Zagabria. Nell’ultima giornata della fase a gironi di CL, il Milan è alla ricerca degli ultimi punti necessari per ottenere l’accesso diretto agli ottavi di finale. L’ostacolo sarà la Dinamo Zagabria, squadra guidata da una leggenda del calcio italiano come Fabio Cannavaro. I croati, ancora in corsa per un posto nei playoff, devono compiere un’impresa contro i rossoneri e sperare in combinazioni di risultati favorevoli dagli altri campi.

Come arriva la Dinamo Zagabria

Non è stata una stagione semplice per la Dinamo Zagabria, che ha recentemente cambiato guida tecnica affidandosi a Fabio Cannavaro. Le due vittorie ottenute in campionato hanno dato ossigeno alla squadra, ma ora c’è bisogno di un altro passo avanti per sperare nella qualificazione.

L’ex allenatore dell’Udinese dovrà fare i conti con diverse assenze: Sucic, Petkovic e Theophile-Catherine non saranno a disposizione, così come lo squalificato Kavacenda. La formazione croata dovrebbe scendere in campo con un 4-1-4-1, con Nevistic tra i pali e una linea difensiva composta da Ristovski, Mmaee, Bernauer e Torrente. In mediana agirà Misic, mentre il reparto offensivo vedrà Baturina, Pjaca, Ademi e Stojkovic a supporto dell’unica punta Kulenovic.

Come arriva il Milan

Il Milan arriva alla sfida dopo la sofferta vittoria contro il Parma a San Siro. Il tecnico Sergio Conceicao deve però fare i conti con numerose defezioni: Florenzi, Thiaw, Emerson Royal e Loftus-Cheek sono indisponibili, così come Jimenez, Jovic e Walker.

I rossoneri si schiereranno con il consueto 4-2-3-1, con Maignan tra i pali e una difesa composta da Theo Hernandez a sinistra, Tomori a destra e la coppia centrale formata da Gabbia e Pavlovic. In mezzo al campo spazio a Musah e Fofana, mentre il trio Pulisic, Reijnders e Leao supporterà l’unica punta Morata.

Con la qualificazione ancora da conquistare, il Milan non può permettersi passi falsi. Servirà una prova di carattere per superare la Dinamo Zagabria e accedere direttamente alla fase a eliminazione diretta della Champions League.

Le probabili formazioni

Dinamo Zagabria (4-1-4-1): Nevistic; Ristovski, Mmaee, Bernauer, Torrente; Misic; Baturina, Pjaca, Ademi, Stojkovic; Kulenovic.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.

