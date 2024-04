“Sophie e Basciano di nuovo insieme”: perché si parla di ritorno di fiamma

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembrava essere arrivata al capolinea dopo l’annullamento del matrimonio e l’annuncio della loro separazione. Ora però un indizio sembra indicare che ci possa essere un riavvicinamento tra i due. Ecco cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la loro storia

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avevano visto sbocciare l’amore nella casa del “Grande Fratello” e da lì non avevano smesso di fare sognare i fan che tifavano per la loro unione. Anche una volta usciti dal programma le cose sembravano andare a gonfie vele al punto che i due avevano deciso di sposarsi e avevano dato alla luce a una bambina, la piccola Celine. Ma purtroppo l’idillio è finito e i due hanno annunciato la separazione per presunti tradimenti di lui. Ma forse il sentimento tra i due non è mai scemato del tutto e ora alcuni dettagli sembrano confermarlo. Ecco cosa hanno scoperto i fan che seguono la coppia su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)

La fine dell’amore

Sui social di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano c’è qualcosa che farebbe pensare ad un riavvicinamento tra i due e magari un vero e proprio ritorno di fiamma. I fan più attenti hanno infatti interpretato alcuni dettagli delle pubblicazione social dei due ex gieffini e ne sono venuti fuori con una teoria. Alessandro Basciano ha intrapreso un viaggio in Egitto per impegni lavorativi che richiedevano la sua presenza a diversi eventi. Sophie e la piccola Celine hanno deciso di raggiungere Alessandro a Sharm El Sheikh ed entrambi hanno condiviso alcune foto del loro soggiorno.