L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, domenica 31 marzo 2024. Un passante ha visto un cadavere di una persona in un fiume e ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto non appena arrivata la segnalazione, sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno proceduto al recupero e all’identificazione del corpo. Dopo un primo esame, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’identità della persona trovata morta: di chi si tratta. (Continua dopo le foto)

Roma, Gabriella Battistella trovata morta nel Tevere

Tragico ritrovamento nel cuore della Capitale. È successo ieri, domenica 31 marzo. È stato rinvenuto un cadavere nelle acque del Tevere, all’altezza di Lungotevere Testaccio nei pressi di Ponte Sublicio. I carabinieri della stazione di Roma Aventino e della Compagnia di Roma Centro hanno subito riconosciuto il corpo. Si tratta della 63enne Gabriella Battistella, scomparsa giorni fa. (Continua dopo le foto)

La scomparsa di Gabriella Battistella

Gabriella Battistella è scomparsa lo scorso 23 marzo da San Giovanni. A partire dalle 11 di quel giorno, dopo un incontro con un’amica, non si hanno più sue notizia. Il 25 marzo è arrivata la segnalazione di persona scomparsa ai carabinieri. A lanciare l’appello per ritrovare la donna era stato prima il nipote tramite social e tv, poi le colleghe di lavoro e il suo caso era stato affrontato anche a Chi l’ha visto?, fa sapere Roma Today. (Continua dopo le foto)

Le indagini sulla morte di Gabriella

Sono in corso le indagini sul caso di Gabriella Battistella per stabilire le cause della morte e quando è avvenuta. Come è morta Gabriella? Cosa le è accaduto da quando è scomparsa al giorno del ritrovamento del corpo? Tutte domande che al momento non hanno risposta: troppo presto per avanzare ipotesi su quanto accaduto.