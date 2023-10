Sophie Codegoni, pubblico su tutte le furie con Alessandro Basciano dopo l’addio

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La loro storia d’amore è finita ufficialmente. Il messaggio pubblicato tra le stories di Instagram dall’ex tronista di “Uomini e Donne” non lascia dubbi. I due avrebbero dovuto sposarsi, ma dopo la nascita di Celine Blue tutto è sprofondato. Nelle ultime ore è spuntato fuori anche il motivo della separazione. Il pubblico sarebbe su tutte le furie con Alessandro Basciano, che adesso diventa il capro espiatorio. (Continua…)

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti nel corso della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La loro storia d’amore ha preso definitivamente il volo una volta usciti dalla casa. I due hanno letteralmente bruciato i tempi, andando a convivere e decidendo di mettere su famiglia. Sophie e Alessandro sono diventati genitori di una splendida bambina, Celine Blue, ma dopo la nascita della figlia è precipitato tutto. La coppia prima ha vissuto un periodo di crisi, poi ha annunciato la separazione. (Continua…)

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati

Adesso è ufficiale: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati. La stories pubblicata su Instagram dall’ex gieffina pone fine alla storia d’amore tra i “Basciagoni”. Sophie parla di “situazioni gravi” alcune delle quali scoperte solo recentemente, che l’hanno spinta a prendere questa decisione. Aggiunge inoltre che non avrebbe “mai immaginato che la persona che avevo al mio fianco, e che è anche il padre di mia figlia, potesse comportarsi in questo modo”. Sophie ha inoltre assicurato che non è stata una scelta “presa alla leggera, ma è stata dettata da una serie di circostanze che mi hanno ferito profondamente e alle quali non posso chiudere gli occhi, nel rispetto di me stessa e della nostra bambina”. L’ex gieffina ha inoltre aggiunto “di essere molto scossa”. (Continua…)

Il motivo della separazione

Molti adesso si chiedono perchè sia finita la storia d’amore tra i due ex gieffini. I motivi non sono stati ancora rivelati. Nella stories pubblicata su Instagram Sophie parla di “situazioni gravi” e aggiunge: “Mai avrei immaginato che la persona che avevo al mio fianco, e che è anche il padre di mia figlia, potesse comportarsi in questo modo“. Quasi tutti, dunque, hanno pensato ad un presunto tradimento, ma al momento non abbiamo conferme in merito.