Sophie Codegoni rovinata dalla chirurgia estetica: l’annuncio da brividi dell’ex tronista

Sophie Codegoni è un ex tronista di Uomini e Donne e nel 2021 la modella ha partecipato al GFVip dove ha conosciuta ed innamorata di Alessandro Bascaino. I due hanno fatto sognare tutti quando, al Festival di Venezia, lui si è inginocchiato e le ha fatto una plateale proposta di matrimonio. Tuttavia da quel giorno la coppia non ha più parlato di nozze. In questi giorni la ex gieffina è al centro del gossip per via della presunta crisi con il suo fidanzato e nella puntata di ieri di È sempre Cartabianca, è intervenuta per raccontare la sua esperienza con la chirurgia estetica.

Leggi anche: Social in lutto: il famoso lascia la moglie e tre figli piccoli

Leggi anche: Annalisa, il nuovo scatto fa impazzire i fan: il dettaglio hot

Sophie Codegoni rovinata dalla chirurgia estetica

A È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, si è dato spazio a quelle donne che hanno affidato il loro corpo nelle mani di un chirurgo, cercando di essere, secondo i canoni di bellezza, perfette. Anche Sophie Codegoni ha avuto il suo momento quando ai microfoni del talk show ha detto: “Con la chirurgia estetica mi sono distrutta” (continua dopo la foto)

Leggi anche: È nato Eugenio: la bellissima notizia per l’amata coppia italiana

Sophie e la chirurgia

“Ho iniziato a 16 anni, ho fatto una testa ai miei genitori per rifarmi le labbra perché le avevo sottili e avevo una leggera asimmetria“ha raccontato Sophie che pentendosi delle scelte fatte in passato, raccomanda a tutte le ragazze di non commettere il suo stesso errore. “Le labbra, le volevo sempre più grandi, sempre più belle. Anziché una volta ogni sei mesi, ho iniziato a farle (le punture) ogni due o tre. Io le vedevo sempre piccole. Mi sono distrutta, ero fuori“

Quando si è accorta di aver esagerato, ha provato a rimediare, così l’ex tronista ha cercato un modo per ridurre le labbra. Poi la sua attenzione è passata al seno, ma dopo averlo rifatto, la consapevolezza di aver sbagliato di nuovo: “Io avevo un seno molto bello, ma non era perfetto come lo volevo io. Pensavo che la chirurgia mi potesse dare quella perfezione che non esiste.”(continua dopo la foto)

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

A giocare un ruolo importante nella scelta di essere perfetta sono stati i social:”Il mio canone era Bella Hadid. Scorrevo le foto sui social e alcune foto non riuscivo a guardarle perché queste ragazze erano troppo belle, vivevo questa competizione con tutto quello che vedevo”

Nel frattempo i fan sono curiosi di capire cosa sia successo con il compagno Alessandro Basciano. Solo qualche mese fa la ragazza ha dato alla luce la loro prima figlia Celine Blue, eppure da tempo la coppia non si mostra più insieme. l’esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica ha confermato che la relazione “è finita”. I diretti interessati per ora non hanno rilasciato nessuna dichiarazione, ma la Codegoni non porta più al dito l’anello che le ha regalato Alessandro sul red carpet.