È nato Eugenio: la bellissima notizia per l’amata coppia italiana

Arriva una bellissima notizia per la famosa coppia e per tutti i loro fan: sono diventati genitori. L’annuncio è stato pubblicato ovviamente sui social ed ha generato gioia ed entusiasmo. I due hanno condiviso una foto scattata nel momento post parto ed hanno fatto emozionare tutti i fan. Il piccolo si chiama Eugenio ed ha il nome del nonno materno. (Continua…)

L’amata coppia diventa mamma e papà

I due personaggi pubblici sono diventati genitori. L’annuncio è stato pubblicato nelle ultime ore su Instagram. La coppia ha deciso di pubblicare una foto scattata nel momento subito dopo il parto. Un selfie dolcissimo, che ha fatto emozionare i loro fan. Il neonato, che si chiama Eugenio come il nonne, è stato accolto da tutti con affetto e amore. I fan gli hanno augurato felicità e serenità, mentre i genitori hanno scritto sui social: “Sopra ogni cosa“. Da oggi, infatti, l’amore nei suoi confronti supererà ogni cosa. (Continua…)

Fausto Brizzi e Silvia Salis genitori

Fausto Brizzi e Silvia Salis sono diventati genitori. Qualche ora fa, infatti, è nato Eugenio. Il nuovo arrivato ha preso il nome del nonno materno. La coppia, infatti, ha deciso di dare il cognome della mamma al bambino. Il piccolo, infatti, si chiama Eugenio Salis. La loro scelta è stata originale e sicuramente desterà molto scalpore. Siamo sicuri però che sia stata una scelta presa di comune accordo. È probabile che la coppia abbia deciso di omaggiare il nonno del bambino, che porta il suo stesso nome e cognome. (Continua…)

Fausto Brizzi e Silvia Salis: chi sono

Per molti di voi non ci sarà bisogno della presentazione, per chi non li conosce invece vi diciamo chi sono Fausto Brizzi e Silvia Salis. Fausto è un famoso regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Dal 14 novembre 2020 è sposato con Silvia Salis, attuale vicepresidente del Comitato olimpico nazionale italiano. Oggi sono diventati genitori. Il bambino, Eugenio Salis, è nato al Gaslini di Genova.

Da anni la coppia è impegnata in prima persona con l’ospedale ligure. In passato hanno devoluto ben 20mila euro, ricevuti dalla Regione Liguria per gli spot promozionali per il Festival di Sanremo, all’ospedale ed hanno realizzato un passaggio sotterraneo che consente ai bambini ricoverati al Gaslini di accedere direttamente alla spiaggia e di godere dei benefici dell’elioterapia.