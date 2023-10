Fedez, la preoccupante notizia dall’ospedale: le sue condizioni

Le condizioni di Fedez continuano a tenere con il fiato sospeso i fan. Il rapper è stato operato d’urgenza lo scorso giovedì a causa di due emorragie interne dovute ad un ulcera intestinale. L’artista si trova ancora al reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano e ancora non è chiaro quando verrà dimesso. Al suo fianco la moglie Chiara Ferragni che ha cancellato tutti i suoi impegni per restare vicino al marito.

Leggi anche: Fedez ricoverato in ospedale: quali sono le sue condizioni

leggi anche: Emanuele Filiberto, confessione choc a “Belve” da Francesca Fagnani

Valentina Ferragni come la sorella Chiara

Nessuna notizia da parte di Chiara Ferragni che si trovava a Parigi quando ha ricevuto la notizia dell’immediato ricovero di Fedez. Salita sul primo volo per Milano, insieme all’amica Chiara Biasi, si è chiusa in un silenzio tombale e di entrambi non si hanno notizie. A parlare però è la sorella dell’influencer, Valentina Ferragni, che vista la delicata situazione del cognato, ha deciso di annullare, anche lei, i suoi impegni e di restare a Milano. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Rocco Siffredi, l’annuncio choc a “Le Iene” lascia tutti senza parole

“Ieri sera sarei dovuta tornare a Parigi ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia”, ha fatto sapere Valentina ai suoi followers Instagram, annullando la partenza per la capitale francese. Tutto fa pensare che Fedez sia in una situazione delicata, dato che nessuno dei familiari dei Ferragnez esce dal capoluogo lombardo. (continua dopo la foto)

Fedez ricoverato, come sta

Quanto riferito dall’Ansa, i medici dell’ospedale che hanno in cura il rapper hanno parlato di un leggero miglioramento del suo stato di salute. Nello specifico i livelli di emoglobina sarebbero in recupero, grazie anche alla terza trasfusione avvenuta dopo il sanguinamento di domenica. Una complicazione che ha richiesto l’intervenire di una gastroscopia urgente in sala operatoria.

Non è chiaro quando l’artista verrà dimesso, ma sempre l’Ansa ha fatto sapere che le sue condizioni, nonostante siano il leggero miglioramento, restano delicate e Fedez resterà in ospedale almeno fino alla fine della prossima settimana. All’uscita dell’ospedale sono stati intercettati i genitori del rapper: il padre Franco si è limitato a dire che il figlio “sta un po’ meglio”, la mamma, Annamaria Berrinzaghi ha aggiunto: ” Sta un pò meglio. Così così“