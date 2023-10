Sophie Codegoni in lacrime: fuori la pesante verità su Basciano

Sophie Codegoni racconta in lacrime a “Casa Chi” la fine della storia d’amore con Alessandro Basciano. Era stata proprio l’ex tronista ad annunciare la rottura attraverso una stories su Instagram. Nelle ore successive si era fatto largo l’ipotesi di un tradimento da parte dell’ex gieffino. A “Casa Chi”, la Codegoni ha lasciato intendere che la storia d’amore potrebbe essere finita proprio a causa dell’esistenza di una terza persona tra di loro. (Continua…)

La fine della storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è giunta al capolinea. La notizia era nell’aria, ma solo da pochi giorni è stata confermata attraverso una stories pubblicata dall’ex tronista di “Uomini e Donne” su Instagram. Sophie parla di “situazioni gravi” e aggiunge che “mai avrebbe immaginato che la persona che avevo al mio fianco, e che è anche il padre di mia figlia, potesse comportarsi in questo modo”. Tutti dunque hanno pensato ad un presunto tradimento, ma ad oggi si tratta solo di un’indiscrezione, visto che la coppia non ha confermato ufficialmente. (Continua…)

È finita per un tradimento?

La stories pubblicata da Sophie Codegoni su Instagram lascia intendere che la storia d’amore sia finita a causa di un tradimento. Al momento, però, è solo un’ipotesi, visto che la coppia non ha mai confermato ufficialmente. Nelle scorse ore era venuto fuori anche il nome della presunta amante di Alessandro Basciano. Si tratta di una ragazza di nome Federica, che sui social però ha smentito categoricamente, dicendo di aver avviato una frequentazione con Gianluca Costantino, altra ex conoscenza del “Grande Fratello Vip”. (Continua…)

Le parole in lacrime di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha parlato della fine della sua storia d’amore anche a “Casa Chi”. L’ex gieffina non è riuscita a trattenere le lacrime ed ha svelato: “Non ti posso dire che non ci sono in mezzo persone, ce ne sono e ci sono anche tante cose che… Non sto bene è un momento brutto, anzi è bruttissimo. Però menomale che lavoro e mi svago. Ho la mia bambina che mi fa stare bene e questo è importante. Si va avanti, la vita non finisce e questo è certo”.