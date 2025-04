Sofia Goggia, il commovente messaggio a Federica Brignone dopo l’incidente: “Siamo tutte con te”

Tra i tantissimi messaggi di vicinanza pervenuti in queste ore a Federica Brignone dopo il grave infortunio è arrivato anche quello di Sofia Goggia, che sui social ha mandato il suo augurio di pronta guarigione all’avversaria e compagna di Nazionale.

Dopo un’annata straordinaria, culminata con la conquista della seconda Coppa del Mondo generale della sua carriera, Federica Brignone è costretta ad affrontare la sfida più difficile: un gravissimo infortunio che mette a rischio l’avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in programma fra dieci mesi.

L’atleta valdostana ha riportato una frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore. Una diagnosi che lascia poco spazio all’ottimismo e impone un lungo e complesso percorso di recupero.

Un’ondata di affetto per Brignone, l’abbraccio di Sofia Goggia

Tantissimi i messaggi di solidarietà arrivati nelle ultime ore da tifosi, compagni di squadra e figure del mondo sportivo. Tra questi, uno dei più sentiti è sicuramente quello della storica rivale e compagna di Nazionale Sofia Goggia, che conosce bene il dolore degli infortuni e la tenacia necessaria per superarli.

La campionessa bergamasca ha affidato il suo messaggio ai social, pubblicando una foto in cui abbraccia affettuosamente Brignone: “Oggi più che mai, unita a te in questo abbraccio. Forza Fede❤️“.

Ma non si è fermata lì. In una successiva Instagram Story, Goggia ha aggiunto un pensiero che richiama lo spirito combattivo delle due atlete: “Noi Lions ti aspettiamo… e poi che Lions saremmo senza la Tigre? Forza Fede, siamo tutte con te!“.

Obiettivo Milano-Cortina 2026

Il percorso verso il recupero sarà lungo, ma l’obiettivo resta chiaro: tornare competitiva in tempo per le Olimpiadi in casa, un traguardo che Brignone non vuole assolutamente mancare. La forza dell’abbraccio di Sofia e il sostegno di tutto il mondo dello sci potrebbero fare la differenza in un momento tanto delicato.

