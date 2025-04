Home | Sci, un’altra atleta trasportata in ospedale in codice rosso: caduta terribile ai Campionati Italiani

Sci, i Campionato Italiani di quest’anno in Val di Fassa sembrano “maledetti”: dopo il grave infortunio di Federica Brignone, che giovedì ha subito la frattura di tibia e perone con interessamento del legamento crociato, oggi un’altra atleta italiana è caduta ed è stata trasportata in ospedale in condizioni che preoccupano.

ASSOLUTI DI #SCI, BRUTTA CADUTA PER GAIA #VIEL: ELITRASPORTATA IN CODICE ROSSO ALL'OSPEDALE DI TRENTO



Nuovo grave incidente ai agli #Assoluti di #SciAlpino in Val di Fassa: la sciatrice bellunese Gaia #Viel, 20 anni, è caduta durante il #SuperG procurandosi vari traumi. La… pic.twitter.com/3J4hOHjM0c — Sportface (@sportface2016) April 4, 2025

Gaia Viel, ventenne di Longarone, scesa con il pettorale 18 nel SuperG, ha perso il controllo durante la discesa, procurandosi diversi traumi di cui, al momento, non è ancora chiara l’esatta entità. Subito soccorsa, la sciatrice è stata stabilizzata sul posto e trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso.

Viel è un’atleta in forte ascesa e una presenza consolidata nel giro della Nazionale italiana. Con la “tuta azzurra” ha partecipato a diverse gare di Coppa Europa. La sua caduta ha seminato sconforto in un ambiente già molto scosso per quanto successo alla Brignone.

La speranza di tutti, ovviamente, è che Gaia Viel riesca a superare al più presto questo infortunio e che la sua carriera possa continuare senza ostacoli. Ma il suo stato di salute in questo momento ha l’assoluta priorità.

