Sci, paura per Federica Brignone: cade e viene trasportata in ospedale, ansia per le sue condizioni

Sci, una brutta caduta ha gelato il cuore degli appassionati, in ansia per le condizioni di Federica Brignone. La campionessa azzurra, che nel 2025 ha conquistato la sua seconda Coppa del Mondo, è stata protagonista di un incidente durante la seconda manche dei campionati italiani di gigante sull’Alpe Lusia, in Val di Fassa.

Sci, ansia Federica Brignone: inforca e cade nella 2ª manche del gigante. Le condizioni https://t.co/6G7tx2SipX pic.twitter.com/87HHBpwaKC — Oggi Sport Notizie (@OggiSportNotiz2) April 3, 2025

Durante la discesa, la Brignone ha subito una extra-rotazione uscendo da una porta verso destra. Il movimento anomalo delle gambe ha provocato un forte impatto con la neve. Questo ha causato una rotazione anomala ce ha subito preoccupato i presenti. Subito soccorsa, la sciatrice è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento per svolgere accertamenti urgenti.

Inizialmente l’tleta è stata soccorsa con la slitta da neve (l’akja), ma i forti dolori alle gambe hanno richiesto il trasporto in elicottero per un intervento più rapido e sicuro. Il sospetto è che ci possano essere danni ai legamenti del ginocchio o a una tibia, vista la dinamica della caduta.

Federica Brignone è ora sotto osservazione, è accompagnata dal fratello Davide, che non l’ha lasciata un attimo. Le prossime ore saranno fondamentali per capire l’entità dell’infortunio, dopo gli esami strumentali necessari per valutare i danni. La comunità dello sci è in trepidante attesa di notizie sulle condizioni della campionessa.

Tutti sperano che gli esami possano escludere danni gravi e che la nostra formidabile atleta possa recuperare al più presto. Ma per ora la preoccupazione rimane alta, e tutti aspettano novità dai medici che l’hanno in cura.

