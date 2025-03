Brignone nella leggenda, fantastico tris di Coppe

Federica Brignone corona un 2025 da sogno. La valdostana ha vinto un altro trofeo, conquistando la Coppa di Gigante nell’ultima gara della stagione a Sun Valley, negli Stati Uniti. Una vittoria che la proietta nella storia dello sci alpino. Con un tempo complessivo di 2’10″15, Brignone ha siglato l’ennesima impresa di un anno che la vede protagonista assoluta, in grado di stupire e superare i suoi stessi limiti.

“Ci tenevo particolarmente: il gigante è sempre stata la mia disciplina”, le parole di Federica Brignone dopo la conquista della terza Coppa stagionale.



Ascolta l’intervista completa: https://t.co/6ShgloX3uF#wearefisi #scialpino — Fisiofficial (@Fisiofficial) March 26, 2025

Quella della Brignone è una stagione che rimarrà scolpita nei cuori degli appassionati di sci. La conquista della Coppa di Gigante arriva dopo un percorso spettacolare, che ha visto la valdostana trionfare in ben dodici gare e salire ventiquattro volte sul podio. Federica ha conquistato 85 podi in carriera, numeri da capogiro per una sciatrice che non ha mai smesso di migliorare.

L’ultima gara della stagione a Sun Valley è stata un’altalena di emozioni. Brignone, che nella prima manche si era piazzata al secondo posto con 1’04″52, non si è lasciata sopraffare dalla pressione e ha sfruttato l’opportunità di conquistare la classifica generale dello Slalom Gigante per la prima volta in carriera.

“Non pensavo di sciare con questa costanza, ma sono felice. Ho commesso degli errori nella prima manche, ma mi sono detta di dare il massimo”, ha dichiarato Brignone. L’affermazione della nostra atleta va oltre il semplice risultato tecnico: Federica ha vinto una battaglia con se stessa e con la tensione del momento.

La sua stagione di Federica è il coronamento di una carriera che, come lei stessa ha ricordato, ha registrato tante soddisfazioni ma anche qualche difficoltà. “Ho sempre fatto troppo errori, ma quest’anno sono stata lì, sempre vicina, e ho cercato di vincere più gare possibili“, ha dichiarato la campionessa, visibilmente emozionata. Nel gigante, Federica ha concluso con 580 punti, contro i 520 della sua diretta rivale, la neozelandese Alice Robinson.

“Ho rischiato di uscire nel finale, ma sono riuscita a mantenere la calma”, ha raccontato a caldo, mostrando ancora una volta la sua maturità e la capacità di resistere alla pressione. Con questa vittoria, Brignone entra di diritto nella storia dello sci alpino italiano e internazionale. Una stagione indimenticabile che resterà scolpita nella memoria collettiva.

