Federica Brignone è una delle atlete più emblematiche e di successo dello sci alpino italiano, capace di scrivere pagine indelebili nella storia della disciplina. La sua carriera ha visto numerosi trionfi in Coppa del Mondo e in competizioni internazionali e l'ha portata a conquistare la vetta sia per la sua versatilità che per la sua determinazione. Le sue vittorie in discipline come il supergigante, lo slalom gigante e il gigante parallelo hanno consolidato la sua posizione tra le migliori sciatori del panorama internazionale. E' diventata inoltre – nel 2020 – la prima donna azzurra a vincere la classifica generale della Coppa del Mondo. Federica Brignone non è solo un simbolo dello sci alpino, ma un esempio virtuoso per il nostro paese e il mondo intero, allargando il impatto anche al di fuori dei confini dello sport.

Chi è Federica Brignone? Biografia e prime esperienze

Federica Brignone è nata a Milano il 14 luglio 1990, figlia d’arte con il padre Daniele, maestro di sci, e la madre Maria Rosa Quario, ex sciatrice professionista e membro della nazionale italiana. L’influenza familiare nello sci alpino è chiara e l’ha portata a iniziare a sciare all’età di 1 anno e mezzo, spinta da una forte passione trasmessagli fin da piccolissima. Le prime competizioni e il debutto tra i professionisti sono partiti nel 2005, quando si è esibita per la prima volta in una gara ufficiale a Alleghe. Federica ha sempre amato la neve e lo sci, dimostrando fin da giovane una determinazione fuori dal comune. A soli sei anni, si è trasferita in Valle d’Aosta, dove ha iniziato a frequentare lo sci club Courmayeur. Qui ha vinto la sua prima gara nel 1997 e da allora ha continuato a scalare le classifiche, conquistando numerosi successi.

L’Ascesa nel Circo Bianco: dalle prime vittorie alla Coppa del Mondo

Brignone ha esordito in Coppa del Mondo nel 2007 a Lienz, ma è stato nel 2008 che ha conquistato la sua prima vittoria in una gara FIS, nel gigante di Valloire. Da quel momento, la sua carriera ha preso il volo: nel 2009 ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali juniores di Garmisch-Partenkirchen e nel 2010 ha partecipato alle Olimpiadi di Vancouver, dove si è classificata 18ª nel gigante. Le sue prime vittorie in Coppa del Mondo sono arrivate nel 2015, con il trionfo nel gigante di Sölden, e successivamente ha continuato a raccogliere successi in diverse specialità, tra cui Super G, discesa libera e combinata. Nel 2011, ha conquistato l’argento ai Mondiali di Garmisch nel gigante, mentre nel 2017 ha scritto la storia con un podio tutto italiano nello slalom gigante di Aspen, insieme a Sofia Goggia e Marta Bassino.

Il trionfo nella Coppa del Mondo 2019-2020

Federica Brignone ha raggiunto un traguardo storico per lo sci italiano, vincendo la Coppa del Mondo generale nel 2020 e diventando la prima donna italiana a conquistare la Sfera di Cristallo. Ha concluso la stagione con 153 punti di vantaggio sulla seconda classificata, Mikaela Shiffrin, dominando anche le classifiche di slalom gigante e combinata, oltre a piazzarsi tra le prime in altre specialità, come il supergigante e la discesa libera. L’Italia non vinceva la generale dal lontano 1995 quando a trionfare fu Alberto Tomba

La sua stagione 2019-2020 è stata straordinaria, con 11 podi e 5 vittorie. Oltre ai suoi successi in Coppa del Mondo, ha ottenuto ottimi risultati nelle principali competizioni internazionali. Ai Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018, ha conquistato la medaglia di bronzo nello slalom gigante, mentre ai Mondiali di Åre 2019 ha ottenuto il 5° posto nello slalom gigante e il 6° nella combinata. Federica ha dimostrato una costanza e una versatilità che l’hanno resa una delle sciatrice più complete della sua generazione, portando l’Italia a trionfare anche in un contesto internazionale dominato da atlete di grande livello come Shiffrin e Vlhová.

Specialità e stile di sciata di Federica Brignone

Federica Brignone è una sciatrice estremamente versatile ed è capace di eccellere in diverse specialità. Sebbene la sua disciplina principale sia il gigante, dove ha ottenuto i suoi maggiori successi, ha dimostrato grande competitività anche in altre gare, come il supergigante, la combinata e la discesa libera. Il suo stile di sciata è caratterizzato da un’ottima capacità di adattamento, mischiata a una tecnica fluida e potente che le consente di affrontare qualsiasi tipo di terreno.

Brignone fa dell’approccio tattico alle gare uno dei suoi punti di forza maggiore, spesso studiando minuziosamente ogni tracciato per ottimizzare ogni passaggio. L’altro è la costanza: raramente la si vede incappare in errori di superficialità e questo le consente di restare sempre nelle posizioni di vertice. Se paragonata ad altre campionesse come Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, Federica emerge sicuramente per la sua poliedricità, che le permette di riuscire a brillare sia nelle prove tecniche che in quelle più veloci.

Record e statistiche di Federica Brignone

Federica Brignone ha raggiunto numerosi traguardi nella sua carriera, diventando una delle sciatiche più vincenti della storia. Ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nel 2015, aggiudicandosi lo slalom gigante di Sölden, e ha continuato a raccogliere successi in diverse specialità, tra cui il supergigante e la combinata. Nel 2019, è diventata la prima donna italiana a conquistare la Coppa del Mondo generale, con 153 punti di vantaggio sulla seconda classificata, Mikaela Shiffrin. Federica ha anche vinto medaglie in Coppa del Mondo, classificandosi più volte sul podio in slalom gigante e combinata.

Ai Mondiali e alle Olimpiadi, Brignone ha sempre brillato: ha vinto l’argento nello slalom gigante ai Giochi di Pechino 2022 e l’oro nella combinata ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023. Inoltre, ha conquistato una medaglia di bronzo nel gigante a Pyeongchang 2018. I suoi piazzamenti storici e gli straordinari risultati raggiunti nelle competizioni internazionali l’hanno resa una delle più grandi sciatrici al mondo.

Il futuro di Federica Brignone: obiettivi e prossime sfide

La carriera di Federica Brignone si è recentemente impreziosita di un nuovo straordinario risultato. La sciatrice azzurra ha infatti vinto aritmeticamente la Coppa del Mondo generale di sci alpino 2024-2025, facendo il paio con la Sfera di Cristallo conquistata nel 2019-2020. Sono diventate quindi quattro le Coppe di specialità vinte dall’azzurra, in altrettante discipline differenti: dopo la classifica di superG, conquistata nel 2021-2022, Federica ha conquistato anche la graduatoria di discesa per la prima volta in carriera.

Queste le sue parole dopo la vittoria: “Ho vissuto l’intera stagione rendendomi conto di ciò che stava succedendo, avendo bene in mente che cosa volevo ottenere. Conosco benissimo il mio percorso e ciò che ho accettato di fare in tutta la carriera. In questa stagione sono sempre riuscita a motivarmi, a migliorarmi. Mi sono concentrata sulla prestazione e non sul risultato, ho imparato dagli errori. L’anno scorso avevo fatto gli stessi punti di adesso“.

