Sci, dopo il grave infortunio per Federica Brignone Olimpiadi a rischio: cosa dicono i medici

Sci, è impietosa la diagnosi dell’infortunio subito da Federica Brignone ai Campionati Italiani. Al gigante degli Assoluti, la nostra campionessa stava facendo quello che le riesce meglio: dominare. Poi il palo, l’extra-rotazione, la pressione innaturale sulla gamba sinistra. E il suono di ossa che si rompono, quello che nessun atleta vuole sentire.

SIAMO CON TE, TIGRE



"Nel momento più felice della mia carriera non ci voleva proprio, mi aspettava ancora un mese di lavoro e non vedevo l'ora di farlo. Dovrò invece affrontare una nuova sfida nella quale metterò tutta me stessa, come sempre".



