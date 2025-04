Brignone, il messaggio (sorridente) ai suoi tifosi: “Stavolta l’ho fatta grossa”

Il sorriso non l’ha perso, nemmeno adesso. Federica Brignone, dopo aver toccato il cielo con la Coppa del Mondo, è inciampata sulla neve di casa, ai Campionati italiani di gigante, e la caduta ha lasciato il segno. Il referto medico è tosto: frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone, più la rottura del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Tradotto: operazione obbligata e addio anticipato alla stagione.

⛷️🗣️ Federica Brignone torna a parlare, dopo l’intervento, dalla clinica dov’è ricoverata. “Come al solito faccio le cose in grande o non le faccio. Questa volta l'ho fatta grossa in negativo. Volevo ringraziare chi mi ha soccorsa in pista, chi mi ha aiutata a Trento, l'equipe… pic.twitter.com/YlhYar1LR3 — RTL 102.5 (@rtl1025) April 4, 2025

Ma chi conosce Federica sa che non è tipo da piangersi addosso. Dal letto della clinica La Madonnina, ha voluto mandare un messaggio a modo suo, con ironia e grinta. “Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio! Questa volta l’ho fatta grossa (in negativo)”, ha scritto su Instagram, accompagnando le parole a una foto sorridente, perché il sorriso non glielo toglie neanche un ginocchio ko.

Nel post ha ringraziato tutti: “Chi mi ha soccorsa in pista, chi mi ha aiutata a Trento, l’equipe medica della FISI che mi ha operata, e chi si prende cura di me ora qui. E grazie a tutti voi che mi scrivete: per fortuna ho tanti amici che mi tengono compagnia e mi fanno ridere”.

Il suo tono è leggero, ma il cuore c’è tutto. Brignone ha fatto centro ancora una volta, ma stavolta senza sci ai piedi. Tornerà più forte, lo sappiamo. Intanto resta l’ammirazione per un’atleta che, pure da ferma, riesce sempre a comunicare sentimenti positivi a chi la segue.

Leggi anche: