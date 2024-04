Sofia Goggia con due piedi sinistri nella foto: il fotografo svela il motivo – Sofia Goggia è finita sulla copertina dell’inserto di 7 del Corriere della Sera, ma la foto ha attirato subito le attenzioni di Selvaggia Lucarelli, come pure di altri lettori, che hanno notato una stranezza ai piedi. Vista la scia infinita di polemiche, l’autore dello scatto si è sentito di intervenire. (continua a leggere dopo le foto)

Il fotografo Massimo Sestini ha pubblicato un post su Instagram per spiegare cosa è successo con la foto di copertina dell’ultimo numero di 7, il settimanale del Corriere della Sera, in cui la famosa sciatrice Sofia Goggia aveva due piedi sinistri. L’autore della foto in questione ha scaricato la colpa al post producer. (continua a leggere dopo le foto)

“Mi è accaduto un incidente con la copertina di 7 su Sofia Goggia”, ha esordito Massimo Sestini. “Il mio postproducer ha deciso di sostituire un piede che aveva una posizione meno bella con un altro, a mia insaputa, e ha sbagliato. Purtroppo avrei dovuto verificare ogni singolo fotogramma ma stavo partendo per la Terra del Fuoco, dove mi sono imbarcato sull’Amerigo Vespucci, un viaggio di due settimane che non mi ha dato modo di controllare il suo lavoro con l’attenzione necessaria. Preciso che dalla redazione di 7 non mi era stato chiesto nessun intervento di postproduzione”, ha proseguito il fotografo sul suo profilo social.

