Sinner si blocca durante la conferenza, la reazione di Berrettini è da applausi – Dopo il 6-2 di Jannik Sinner contro Botic Van de Zandschulp, l’Italia ha potuto festeggiare per il secondo anno consecutivo la vittoria della Coppa Davis. Un’immensa soddisfazione per gli azzurri di Volandri che ha potuto avere a disposizione contro Australia e Olanda la coppia composta dal già citato Sinner e da Matteo Berrettini. (continua a leggere dopo le foto)

Grazie ai successi di Matteo Berrettini e Jannik Sinner in finale contro l’Olanda, l’Italia è campione del mondo per la terza volta nella sua storia dopo i titoli vinti nel 1976 e 2023. Filippo Volandri e Tathiana Garbin diventano i primi capitani a vincere Davis e Billie Jean King Cup nella stessa stagione. Prima di festeggiare con gli azzurri, Jannik Sinner ha salutato tutti gli avversari e poi si è presentato in conferenza stampa. Quest’ultima è stata caratterizzata da un momento assai emozionante con protagonista il tennista altoatesino. (continua a leggere dopo le foto)

Sinner si blocca durante la conferenza: Berrettini si comporta da vero amico

Sinner si è soffermato a parlare di questo successo in Davis facendo un po’ in bilancio di tutto il 2024, ed è a questo punto che il ragazzo è apparso visibilmente commosso. Berrettini ha provato a scherzarci su per rendere più leggero quel momento: “Ha dimostrato che è umano anche lui, è bello”. Un intervento da vero amico. Difatti Berrettini ha compreso il momento di difficoltà di Sinner e lo ha aiutato a modo suo. Del resto i due sono legati da una sincera amicizia. “Nessuno è una macchina, siamo degli sportivi”, ha rimarcato in conferenza stampa il tennista altoatesino.

