Coppa Davis all’Italia, il match point decisivo è del solito Jannik Sinner che non senza qualche difficoltà supera Griekspoor e regala agli azzurri il secondo trofeo consecutivo. Il tennista numero uno al mondo ha superato l’olandese in due set con il punteggio di 7-6, x-x. Apripista nel pomeriggio uno splendido Matteo Berrettini che ha superato con un netto 6-4 6-2 van de Zandschulp.

Primo set molto combattuto, in cui Sinner ha dovuto rispondere colpo su colpo ad un Griskspoor molto aggressivo, cancellando due palle break dell’olandese. Decisivo il tie-break in cui Jannik ha dimostrato, ancora una volta, tutta la sua classe ed il suo cinismo.

In avvio di secondo set Jannik strappa il servizio e sale 2-1 e battuta. Si palesa ualche problema alla mano destra per Griekspoor, che chiede anche l’intervento del fisioterapista: poi l’olandese si riprende e porta a casa un contro-break. Ma Sinner è rimasto lì e alla fine ha strappato nuovamente il servizio al suo avversario. Jannik torna avanti, 3-2, poi 4-2 sul suo servizio e ancora un break che ha portato al game finale per l’Insalatiera. 7-6, 6-2 il finale per questo match entusiasmante, l’ennesimo di Jannik Sinner. (segue dopo la foto)

Seconda Coppa Davis consecutiva per l’Italia, la terza dopo la prima storica del 1976

L’Italia, prima di oggi, aveva vinto la Coppa Davis due sole volte nella sua storia. La prima nella storica Davis del 1976: questa vittoria rappresenta una pietra miliare nel tennis italiano e rimane un evento significativo e molto ricordato dagli appassionati. La squadra italiana, composta da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli, era capitanata da Nicola Pietrangeli, uno dei più grandi giocatori italiani di tutti i tempi.

La seconda, lo scorso anno, contro l’Australia, a 47 anni di distanza dalla prima: un’impresa leggendaria della squadra capitanata da Filippo Volandri, formata da Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli che si è ripetuta anche quest’anno, con un Berettini straordinario in più.

