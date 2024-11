Finale Coppa Davis, Berrettini liquida van de Zandschulp e regala il primo punto all’Italia

Finale Coppa Davis, Matteo Berrettini non delude e regala il primo e pesantissimo punto all’Italia contro un buon van de Zandschulp, 6-4, 6-2. Primo set molto equilibrato e senza chance per i giocatori in risposta fino al 4-4 (se non nel primo turno di battuta di Berrettini), poi il passaggio a vuoto di van de Zandschulp e Berrettini che brekka a zero. Nel game successivo Matteo questa volta chiude al servizio (a differenza di ieri con Kokkinakis) e in 38 minuti l’Italia si prende il primo set di questo primo singolare della finale di Coppa Davis contro l’Olanda:Â 6-4 Berrettini.

Il secondo set ha visto Matteo Berrettini partire con determinazione e una maggiore sicurezza, mantenendo una tranquillità che ha caratterizzato il suo gioco. Avendo già vinto il primo set e forte dei precedenti favorevoli contro Botic van de Zandschulp, l’italiano ha mostrato maggiore fluidità nei colpi, in particolare nel dritto.

È proprio con un dritto lungolinea preciso e potente che Berrettini ha conquistato la sua seconda palla break, costringendo l’olandese all’errore e portandosi così in vantaggio per 2-1, con il servizio a favore. Dopo circa 55 minuti di gioco, il match sembra scorrere in favore dell’Italia, con Berrettini che sfrutta al meglio il momento positivo per consolidare la sua posizione e mantenere il controllo della partita.

Dopo il cambio di campo Matteo Berrettini serve per il punto dell’1-0. Una partita nel secondo set senza storia. Berrettini ha iniziato a fare i buchi col dritto, più sereno e rilassato rispetto all’avvio chiudendo 6-2. Italia padrona a Malaga.

