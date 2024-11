Coppa Davis, Italia-Australia: Berrettini supera Kokkinakis dopo una battaglia estenuante

Coppa Davis Italia-Australia Berrettini, Matteo supera Kokkinakis dopo una battaglia estenuante e regala il vantaggio agli Azzurri. Inizia nel migliore dei modi la semifinale Davis per l’Italia, con un Berrettini che ha saputo reagire alle difficoltà iniziali.

Dopo il trionfo dello scorso anno l’Italia va a caccia di un’altra finale nella Coppa Davis 🏆



Comincia al meglio la semifinale contro l’Australia: Berrettini vince il primo singolare contro Kokkinakis. Ora tocca a Sinner contro De Minaur🔥#TuttoSport #Sinner #Berrettini pic.twitter.com/nyhfIcC3fN — Tuttosport (@tuttosport) November 23, 2024

Avvio in salita per il tennista romano che, dopo aver sprecato tre set point, concede il primo parziale all’australiano sul tie-break e sembra aver perso la scia, ma poi si rifà alla grande e, vinto 6-3 il secondo parziale, si aggiudica anche il terzo e la partita con il 7-5 finale. Ora tocca alla sfida tra Sinner e De Minaur, poi l’eventuale doppio.

Berrettini ha battuto Kokkinakis, n° 77 al mondo, con il punteggio di 6-7 6-3 7-5 in due ore e minuti e regala a Jannik Sinner, a breve in campo contro De Minaur, il match point per la finale di domenica contro l’Olanda. Berrettini si conferma l’uomo in più di capitan Volandri dopo aver fatto da tifoso nel trionfo del 2023: si tratta del quinto successo dell’anno in maglia azzurra per il romano dopo i tre conquistati ai gironi di Bologna e quello nel doppio in coppia con Sinner ai quarti contro l’Argentina.

