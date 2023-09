“Addio Italia”: Simone Coccia, non lo vedremo più: ecco perché – L’indiscrezione è clamorosa: Simone Coccia potrebbe presto lasciare l’Italia. Una decisione, questa, che pare sia dettata da una volontà specifica lavorativa e che non avrebbe a che fare con gli affari di cuore. Nei piani dell’ex gieffino non ci sarebbe nessuna volontà di scappare da Stefania Pezzopane, ma solo il desiderio di cogliere al volo un’esperienza che potrebbe dar nuova linfa alla sua popolarità. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Arisa, choc dopo la foto: viene travolta così, parole pesantissime

Leggi anche: Emma Marrone in lacrime: “Avevo molta paura”, cosa le è successo

Simone Coccia lascia l’Italia: ecco il vero motivo

Simone Coccia sbarca sulla tv albanese. L’ex spogliarellista ha raccontato di voler intraprendere una nuova vita. Ospite a Ftesë në 5 a Bieta Sulon ha confidato i suoi progetti futuri: “Oggi a Ftesë në 5 Bieta Sulon ha ospitato Simone Coccia, l’italiano che ha partecipato due volte al Grande Fratello ed è spesso al centro dell’attenzione dei media italiani”, si legge sugazeta-shqip.com. Le prime parole, però, sono state rivolte a Stefania Pezzopane: “Lei è una donna davvero speciale e mi ha dato tantissimo. Posso parlare solo bene di questa persona. Noi ci siamo conosciuti quando io avevo 30 anni e lei 53″. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “GF Vip 8”, confermata una nota cantante: pubblico in estasi

Leggi anche: Donna Imma al “GF Vip 8”: arriva il sì, ma ad una condizione

Le parole sulla relazione con Stefania Pezzopane

Parlando della relazione avuta con Stefania Pezzopane, Simone Coccia ha dichiarato poi: “L’età non è mai stata importante per me in amore. Per me il cuore è importante e Stefania ha un corpo piccolo, ma un cuore molto grande. Ci sono così tanti pregiudizi su di noi. Hanno detto di tutto sulla nostra coppia in questi anni. Molti dicono che stiamo insieme per fama, o che sto con lei per soldi, ma anche io ho soldi e non cerco i suoi“. (continua a leggere dopo le foto)

Simone Coccia lascia l’Italia e sogna di lavorare nella tv albanese

I video della puntata mostrano effettivamente Simone Coccia parlare molto bene l’albanese in studio. “Interpellato da Bieta, ha espresso il desiderio di far parte del ‘Grande Fratello Vip 3’ in Albania, perché gli piacciono le sfide ed è sempre pronto. Potremmo davvero vederlo nel famoso programma televisivo”, si legge sul sito ufficiale. Alla domanda diretta della conduttrice “parteciperà o no ai casting per la terza edizione del programma?”, Coccia ha replicato: “Sì certo, il 3, il 4, faccio tutto“. Chissà come andrà.. Staremo a vedere.