Si tuffa nel lago e muore folgorato: era giovanissimo

Lo scorso giovedì 4 luglio 2024, Jesse aveva trascorso una giornata al lago con dei suoi amici. È stato lui per primo a tuffarsi in acqua, dove purtroppo ha incontrato la sua fine. Secondo quanto riportano gli inquirenti, il giovane sarebbe morto folgorato. I due amici hanno provato a soccorrerlo, ma sia il loro intervento che quello dei sanitari non ha impedito la tragedia. Dopo il trasporto in ospedale, il ragazzo è stato dichiarato morto. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Tragico incidente in moto, la scoperta sulle vittime: chi erano

Leggi anche: Antonella rientrata in Italia, cosa rischia ora la compagna di Giacomo Bozzoli

USA, 18enne morto folgorato nel lago di Smith Mountain

Jesse Hamric aveva deciso di trascorrere lo scorso 4 luglio al lago con dei suoi amici, nel giorno della Festa per l’Indipendenza degli Stati Uniti. Il giovane è morto dopo essersi tuffato nel lago Smith Mountain nello Stato del Virginia. I suoi amici hanno subito notato che qualcosa non andava quindi si sono tuffati in acqua dietro per salvare Jesse e hanno sentito una scossa. Nonostante le ferite, sono riusciti a tirare fuori il loro amico e uno dei due ha iniziato la RCP su Hamric mentre l’altro ha chiesto aiuto. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare: Jesse è morto al suo arrivo in ospedale. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Litiga con la moglie e getta dal quinto piano i figli di 2 e 5 anni

Leggi anche: Cinema in lutto, è morto un mito: era malato di cancro

Perché Jesse è rimasto folgorato

La causa ufficiale della morte dell’adolescente non è ancora stata confermata. Un’indagine dei vigili del fuoco della squadra subacquea di Smith Mountain Lake Marine Volunteer Fire Rescue ha rilevato correnti elettriche nell’acqua dove l’adolescente ha fatto il bagno ed è morto. Pare che la tensione nelle acque del lago, si stesse diffondendo da un molo in una vicina residenza privata. Originario di Steamboat Springs, in Colorado, Jesse Hamric era andato a trovare degli amici con la sua famiglia al momento dello strano incidente che ha causato la sua morte. Chi era il giovane?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva