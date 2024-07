Litiga con la moglie e getta dal quinto piano i figli di 2 e 5 anni

Litiga con la moglie e getta i figli dal quinto piano: la tragedia ha investito un’intera famiglia. L’uomo, dopo essersi reso protagoniste dell’ignobile gesto, ha deciso poi di togliersi la vita. Dolore immenso per la moglie, i suoi due figli di 2 e 5 anni lottano tra la vita e la morte. (Continua…)

Litiga con la moglie e getta i figli dal quinto piano

Secondo quanto ricostruito dai media locali, un uomo, al termine di una lite domestica con la moglie, nell’abitazione di famiglia al quinto piano di un palazzo, avrebbe deciso di buttare giù i due figli di 2 e 5 anni. Il volo è stato terribile, ma per fortuna i piccoli sono stati soccorsi ed erano ancora vivi. Sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove sono ricoverati ora in terapia intensiva. Dopo il gesto, l’uomo ha deciso di togliersi la vita ed è morto sul colpo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)