Si accascia a terra mentre lava l’auto, uomo muore all’autolavaggio: come è successo

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Quella che doveva essere una giornata come tante si è trasformata in una vera e propria tragedia. All’improvviso un uomo si è accasciato a terra mentre lava l’auto ed è morto presso l’autolavaggio. Per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera delle Forze dell’Ordine. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Malore in campo durante la partita: il campione muore a 32 anni

Leggi anche: Tv in lutto, l’attore muore dopo esser caduto dal balcone

Leggi anche: Tremendo schianto, 15enne cade dallo scooter e muore

Leggi anche: Lisa muore a 20 anni nel sonno, la scoperta del fidanzato: è giallo

Brindisi, un uomo muore all’autolavaggio: i fatti

Un malore, probabilmente a causa del caldo, mentre era in autolavaggio. E’ morto così un uomo di San Donaci, in provincia di Brindisi, che, nel primo pomeriggio di lunedì 22 luglio 2024, era alle prese con la pulizia del proprio veicolo nel piazzale di un autolavaggio automativo lungo la strada provinciale che collega Torre Santa Susanna ed Erchie. L’allarme, come riportato da Leggo, è stato lanciato da un lavorante-assistente dell’impianto a gettone che ha allertato i soccorsi dopo aver visto l’automobilista accasciarsi in terra. Vani i tentativi di rianimazione. I Carabinieri, effettuati i rilievi, indagano comunque sul caso per escludere qualunque altra ipotesi riguardo il decesso.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”