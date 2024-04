Il Grande Fratello 2023 con le sue dinamiche continua a far discutere i fan. Sergio D’Ottavi, ex coinquilino dell’ultima edizione del reality, è finito ancora una volta al centro della bufera. Da giorni non si fa altro che parlare di lui e dei cambiamenti che ha lo hanno riguardato, non solo nel look ma rispetto anche alle amicizie che aveva creato all’interno della casa. Vediamo nel frattempo che cosa sta succedendo in queste ore e che cosa ha detto, tramite i social, il padre dell’ex gieffino. (Continua a leggere dopo la foto)

Sergio D’Ottavi, il padre rompe il silenzio sulla relazione con Greta

Dopo la fine del Grande Fretello, Sergio D’Ottavi sui social sta ricevendo diverse critiche per questo “voltafaccia” nei confronti di alcuni suoi ex inquilini. Il primo a putare il dito contro Sergio dopo la fine del reality è stato l’amico Stefano Miele: “Non lo so, è sparito.Non so che dirvi sinceramente. Non risponde e si sta facendo i cavoli suoi, lo abbiamo perso”, hva risposto in una diretta social lo stilista a chi gli chiedeva se si stava vedendo con D’Ottavi. I due avevano fatto ingresso insieme nella casa di Cinecittà, alla vigilia di Natale,e forse per questo almeno nelle prime settimane tra i due si creò subito un legame forte, esteso a Beatrice Luzzi.

La trasformazione di Sergio secondo molti è cominciata quando il giovane si è innamorato di Greta Rossetti. Questo avrebbe portato Sergio ad allontanarsi dal nucleo originario di amicizie per passare più tempo con la bella influencer milanese. Dentro la casa poi il surfista ha trovato nuovi amici in Anita Olvieri, nemica giurata di Beatrice Luzzi, e Alessio Falsone.

