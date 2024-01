Selvaggia Lucarelli, annuncio choc dopo il caso Pedretti

Dopo il suicidio della ristoratrice Giovanna Pedretti, Selvaggia Lucarelli e il compagno, Lorenzo Biagiarelli sono stati travolti da un’ondata di odio sui social. La giudice di Ballando con le stelle è tornata su X per fare un annuncio che ha sorpreso tutti. La donna, oltre che spiegare cosa le sta succedendo, ha condiviso alcuni scatti che mostrano i terrificanti messaggi che le sono arrivati in questi giorni. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Amici”, Giulia Stabile ha un flirt con il famoso ballerino: lui è fidanzato

Leggi anche: “Grande Fratello”, Garibaldi viene nominato da Beatrice: cosa succede dopo

La vicenda di Giovanna Pedretti

Il corpo di Giovanna Pedretti è stato trovato domenica scorsa nel fiume Lambro. La ristoratrice era diventata nota sui social dopo che ha pubblicato una recensione di un cliente che si era lamentato di essere stato messo al fianco di gay e di un disabile in carrozzina, oltre che la sua risposta. Alcuni personaggi, tra i quali Selvaggia Lucarelli e il suo compagno Lorenzo Biagiarelli hanno messo in dubbio la veridicità della recensione perché alcune cose non tornano: come il font utilizzato nel post condiviso. Giovanna aveva dato delle spiegazioni, confermando che la recensione è vera, ma comunque la polemica era già iniziata. Ora procura di Lodi ipotizza che Giovanna si sia uccisa a causa della bufera scatenata sulla presunta non autenticità della recensione. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Il “Grande Fratello” non andrà in onda lunedì prossimo: il motivo

Leggi anche: “Amici”, dopo Mew e Matthew altri due concorrenti fuori dal programma: cosa succede

Selvaggia Lucarelli, cos’è successo dopo la morte di Giovanna Pedretti

Inutile dire che dopo la notizia della morte della ristoratrice, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli sono stati presi di mira. Lo chef addirittura non si è presentato a È sempre mezzogiorno. Intanto la giornalista è tornata su X spiegando che per un po’ di tempo userà soltanto Instagram. “Nessuno ha il coraggio di fare una riflessione sul ruolo della stampa in questa vicenda e domandarsi perché una notizia irrilevante e pure falsa era in home ovunque. Si preferisce scaricare le colpe più genericamente sui social brutti e cattivi, social che alla fine sono il perfetto capro espiatorio del giornalismo”, ha scritto. Il motivo della pausa da X? La valanga d’odio ricevuta per il caso Pedretti. La Lucarelli ha condiviso alcuni messaggio ricevuto in questi ultimi giorni che sono terrificanti.

Nel trasferirmi per un po’ solo su Instagram lascio alcune riflessioni. La prima è che ancora nessuno ha il coraggio di fare una riflessione sul ruolo della stampa in questa vicenda e domandarsi perché una notizia irrilevante e pure falsa era in home ovunque. Si preferisce… pic.twitter.com/hclBEOCdKW — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 16, 2024

Selvaggia Lucarelli, le terribili minacce ricevute per il caso Pedretti

“So dove abiti, veniamo a casa tua a pestarti”, una delle minacce ricevute dalla giornalista. “Guardati le spalle perché hai le ore contate, ti accoltello quando meno te lo aspetti. Non è uno scherzo ma l’ultima che hai fatto la pagherai pesantemente. Ti sgozzo come un maiale”, ha scritto un altro utente. “Vergognati, hai istigato al suicidio una povera donna: assassina sei deplorevole”, il messaggio di qualcuno. “Fai veramente schifo, vergognati”, hanno scritto in tanti che sostengono che Selvaggia Lucarelli sia complice del suicidio della ristoratrice. E molti utenti quindi stanno facendo la stessa cosa con lei.