“Amici”, Giulia Stabile ha un flirt con il famoso ballerino: lui è fidanzato

Giulia Stabile è di nuovo al centro del gossip per un nuovo flirt che le è stato attribuito. Gli indizi in effetti, ci sono tutti. Le ultime mosse sui social sembrano proprio portare a pensare che Giulia stia frequentando un ballerino di Amici. Da quando la ragazza è single, le sono stati attribuiti vari flirt, tutti mai confermati dalla diretta interessata. L’attenzione è tornata su Giulia proprio in questi giorni, visto che Sangiovanni ha parlato della fine della loro relazione e che porterà a Sanremo una canzone dedicata a lei. Sembra però che Giulia abbia la testa altrove. (Continua dopo le foto)

“Amici”, Giulia ha un flirt con uno dei ballerini?

Dopo una storia lunga due anni e mezzo, Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati qualche mese fa. Giulia è molto riservata riguardo alla sua sfera personale quindi non sappiamo con certezza chi abbia frequentato e chi stia frequentando la ragazza. Fatto sta che i fan di Amici hanno notato una certa chimica tra lei e un ballerino in gara. I due si sono esibiti più volte nello studio del programma e le loro performance sono apprezzatissime dal pubblico. In molti hanno pensato che tra i due non ci fosse soltanto un rapporto professionale ma nessuno poteva averne la certezza. Ora però sono cambiate le carte in tavola. (Continua dopo le foto)

“Amici”, Kumo ancora impegnato? Cos’ha fatto la fidanzata

Colpo di scena: la fidanzata di Kumo non starebbe più con il ballerino. Il ragazzo è (o era) legato a una ballerina di nome Alessia Erba, con cui ha condiviso scatti e video dolcissimi sui social. Fino ad un mese fa, le cose tra loro sembravano andare a gonfie vele. Poi è cambiato tutto improvvisamente. Alessia ha cancellato ogni traccia di Kumo dai suoi social e, come se non bastasse, lo ha bloccato su Instagram. Che tra i due sia finita? Sembrerebbe di sì, ma c’è anche un indizio più succoso che c’entra con Giulia Stabile. (Continua dopo le foto)

“Amici”, Giulia e Kumo stanno insieme? Il gesto della fidanzata di lui

Oltre ad aver eliminato ogni ricordo di Kumo, Alessia ha smesso di seguire anche Giulia Stabile su Instagram. Inoltre ha pubblicato una storia che sembra proprio riferita ad un tradimento. Alessia ha usato le parole: “Fuori moda, fuori forma e ho le corna dure”. Questi sono tutti gli indizi che farebbero ben sperare i fan che tra Giulia e Kumo potrebbe esserci qualcosa di più che semplice alchimia durante le esibizioni. Al momento, i due diretti interessati non si sbilanciano.