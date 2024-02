Scoperta choc in Italia, sequestrati 200 chili di carne: ecco dove

Durante un controllo nel locale, i carabinieri del Nucleo Anti sofisticazioni e Sanità hanno trovato della carne, conservata in buste di plastica anonime, dunque prive di ogni tracciabilità del prodotto, e in alcuni casi anche alimenti scaduti da parecchio tempo. Maxi multa per il titolare del ristorante. Dove è accaduta la vicenda? (Continua dopo le foto)

Trento, sequestrati 200 chili di carne e non tracciata: maxi multa per il titolare

Gli esperti del Nas, durante un controllo effettuato nella giornata di martedì 30 gennaio 2024, hanno trovato una grossa quantità di carni prive di tracciabilità e indicazioni di provenienza in quanto senza etichetta e imbustate in maniera anonima. I carabinieri dunque hanno subito sequestrato la merce. un ristorante di Trento è stato sanzionato dai carabinieri del Nas con una maxi multa da ben 3500 euro. (Continua dopo le foto)

Controlli in tutta la provincia

Da inizio anno sono state circa 120 le ispezioni portate avanti dai carabinieri del Nas nella provincia, con una media di due pattuglie al giorno che effettuano due controlli durante l’orario di servizio. A Riva del Garda ad esempio domenica scorsa i carabinieri avevano rinvenuto alcuni chili di selvaggina scaduti da mesi e, in un panificio, dei sughi in vendita oltre la data di scadenza. Maxi sequestro durante un’ispezione effettuata 15 gennaio di 20 chili di alimenti per un altro locale della stessa zona di Treno mentre a inizio anno erano stati posti sotto sequestro 140 chili di carne in un ristorante di Trento nord.