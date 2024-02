Silvio Berlusconi, Villa Certosa è in vendita: la cifra è mostruosa

Villa Certosa in vendita. Dopo la morte di Silvio Berlusconi, i suoi eredi stanno gestendo l’enorme impero creato dal padre, non solo finanziario ma anche immobiliare. Villa Macherio, ex residenza di Veronica Lario, dovrebbe essere acquistata da Barbara Berlusconi. Marina Berlusconi, invece, dovrebbe comprare le quote dei fratelli di villa di Lesa sul lago Maggiore, chiamata Villa Campari. I figli di Silvio Berlusconi hanno anche deciso cosa fare con Villa Certosa. Gli eredi del Cavaliere venderanno la magnifica e imponente dimora estiva in Sardegna, che si trova a Porto Rotondo. Quanto vale? (Continua dopo le foto)

Com’è fatta Villa Certosa

La villa di Porto Rotondo era stata acquistata da Silvio Berlusconi negli anni ’70. Il Cavaliere l’aveva fatta ampliare e in parte ricostruire. Quando Berlusconi era premier, veniva classificata come una “sede alternativa di massima sicurezza per l’incolumità del presidente del Consiglio”. Il Cavaliere infatti, ospitò anche diversi capi di Stato come Vladimir Putin e George W. Bush. La Villa ha al suo interno 68 vani, 181 metri quadrati di autorimessa, 174 metri quadrati di posti auto, quattro bungalow, un teatro, la torre fronte teatro, una serra, una palestra, la talassoterapia, 297 metri quadrati di orto medicinale. Villa Certosa è posta all’interno di un parco di 580.477 metri quadrati. Quanto vale questa immensa proprietà della famiglia Berlusconi? (Continua dopo le foto)

Villa Certosa in vendita, il prezzo

Secondo una perizia tecnica risalente al gennaio del 2021 da parte di Francesco Magnano, geometra di fiducia del Cavaliere, la villa vale 259.373.950 euro. I figli hanno incaricato l’agenzia milanese Dils di vendere la proprietà in Sardegna. Il Financial Times ha calcolato un prezzo della villa intorno ai 500 milioni. Sembra che ci sia già qualche miliardario interessato all’immobile. Si tratta di emiratini, sauditi, indiani ma anche americani. Anni fa, nel 2009, era circolata la notizia di un’offerta dagli Emirati Arabi Uniti per Villa Certosa da 450 milioni di dollari. Chissà chi si aggiudicherà la magnifica ex dimora estiva di Silvio Berlusconi.