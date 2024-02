Forte scossa di terremoto nella notte: la zona colpita – L’Italia, la Turchia, la Grecia, l’Albania ed il Montenegro sono i paesi più sismici: attenzione però alle aree dove i terremoti sono meno frequenti come Spagna e Portogallo, o quelle a sismicità medio-bassa del Centro e Nord Europa. Una violenta scossa nella notte ha sorpreso uno dei paesi più popolati del vecchio continente. La paura è stata tanta, come provano i tanti commenti sui social. Di seguito tutti i dettagli. (continua a leggere dopo le foto)

Forte scossa di terremoto in Austria nella notte: la paura è stata tanta

Un terremoto di magnitudo 4.7 ha scosso l’est dell’Austria alle 2:59 di oggi, 1° febbraio 2024, secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dal servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs. Il sisma, con ipocentro a circa 10 chilometri di profondità, ha avuto il suo epicentro vicino al comune di Schottwien. (continua a leggere dopo le foto)

Terremoto in Austria: verifiche in corso per accertare entità dei danni

Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito nell’est dell’Austria. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv di Roma, a una profondità di 10 km. Anche se la scossa è stata intensa, per fortuna al momento non si registrano danni a persone e cose. Stando a quanto riferito dai media locali, le infrastrutture non avrebbero subito significative modifiche. Le autorità locali stanno comunque effettuando verifiche più approfondite per accertare la situazione. (continua a leggere dopo le foto)

Quali nazioni europee presentano più probabilità sismica

Tra le Nazioni europee in cui c’è più probabilità sismica al primo posto c’è proprio l’Italia, a seguire paesi del bacino del mediterraneo come la Grecia la Turchia. Minore probabilità sismica c’è invece in nazioni come: la Francia, il Belgio, il Regno Unito, l’Islanda e la Norvegia. Ogni regione italiana è collocata in una diversa striscia sismica: alla Zona 1 (rischio alto) ci sono Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania, Sicilia; Zona 2 (rischio medio alto) Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata; Zona 3(rischio medio basso) Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte; nella Zona 4(rischio sismicità bassa) figurano Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.