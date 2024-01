Terremoto nella notte in Italia: la zona colpita

Terremoto nella notte nel nostro paese. Una scossa di magnitudo 3.0, registrata alle 02:47, con un epicentro ben definito e una profondità stimata di circa 272 km, ha scosso gli abitanti del posto. Qualcuno non è riuscito ad addormentarsi, qualcun altro invece è riuscito a superare la paura. La speranza è che non ci siano nuove scosse nelle prossime ore. (Continua…)

Terremoto nella notte in Italia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ha scosso un intero paese. La scossa è stata registrata in una zona dell’Italia alle ore 02:47 di oggi. L’epicentro è ben definito, mentre la profondità stimata è di circa 272.0 km. Fortunatamente il terremoto, registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), non è stato di grande entità e almeno per il momento non si segnalano danni a persone o strutture. I residenti del posto, però, si augurano che non ci siano nuove scosse, soprattutto nel cuore della notte. (Continua…)

Terremoto Stromboli oggi

La scossa di terremoto è stata registrata a Stromboli, in provincia di Messina. Il sisma ha svegliato la popolazione. Molti non sono riusciti a riaddormentarsi, altri invece hanno superato la paura. Ricordiamo che gli abitanti di Stromboli, per l’intensa attività del vulcano, sono quasi abituati a questi movimenti della terra. Questa volta, però, non si è trattato del sussulto del vulcano, bensì di un terremoto di magnitudo 3.0, che per fortuna non ha riportato danni a cose o persone. (Continua…)

Tutto su Stromboli

Stromboli è un’isola italiana appartenente all’arcipelago delle isole Eolie. Si trova in Sicilia ed è posta nel bacino Tirreno del mar Mediterraneo occidentale. È l’isola più settentrionale delle Eolie e si estende su una superficie di 12,2 km². Sull’isola è presente un vulcano omonimo. L’Isola di Stromboli ospita due centri abitati: Stromboli, a sua volta suddiviso nelle località di Scari, San Vincenzo, Ficogrande e Piscità, e Ginostra, dall’altra parte dell’isola. Il principale approdo è situato a Scari. A poche centinaia di metri dall’isola di Stromboli si trova il collo vulcanico di Strombolicchio, residuo di un antico camino vulcanico.