Nuova scossa di terremoto in Italia: paura tra i residenti

Poco fa c’è stata una nuova scossa di terremoto nel nostro paese. È stata registrata alle ore 15:04. La scossa è stata di magnitudo 3.6 ed è stata registrata ad una profondità di 32.3 chilometri. Nonostante sia stata di lieve entità, la scossa è stata avvertita indistintamente dai residenti. Paura per la popolazione, tantissime le segnalazioni sui social. (Continua…)

Scossa di terremoto in Italia di magnitudo 3.6

La terra torna a tremare in Italia. Poco fa, attorno alle 15:04, è stata registrata una scossa di magnitudo 3.6. Al momento non si registrano per fortuna danni a cose e persone, ma nonostante la scossa sia stata di lieve entità è stata avvertita indistintamente e c’è stata grande paura tra la popolazione. Sui social sono arrivate nel giro di pochi minuti centinaia di segnalazioni. Quasi tutti hanno sentito la terra tremare. Poco dopo, attorno alle 15:57, è stata registrata una seconda scossa di minore intensità. (Continua…)

Terremoto Enna oggi

La scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata attorno alle 15:04 in provincia di Enna. L’epicentro è stato segnalato a circa sei chilometri dal comune di Cerami e a una profondità di 32.3 chilometri. I residenti hanno sentito la scossa e sui social sono giunte centinaia di segnalazioni. Il sisma è stato avvertito anche a Santo Stefano di Camastra, Petralia Sottana, Nicosia, Troina. Per fortuna al momento non si registrano danni a cose o persone. (Continua…)

Nuova scossa poco dopo

La prima scossa di terremoto è stata registrata alle 15:04, ma poco dopo, intorno alle 15:57, è stata registrata una seconda scossa, questa volta con epicentro a 6 chilometri da Nicosia, sempre in provincia di Enna. La scossa è stata di magnitudo 2.5 ed è stata registrata ad una profondità di 33.6 chilometri. Sia la prima che la seconda scossa non hanno causato danni a cose o persone. I residenti, però, hanno sentito la scossa e sui social sono giunte centinaia di segnalazioni. Molti si sono impauriti e sperano che non ci siano nuove scosse nel corso della giornata e nei prossimi giorni.