Forte scossa di terremoto in Italia: dov’è successo

L’Italia trema costantemente, da Nord a Sud. Nella tarda serata di ieri è stata registrata una nuova scossa di terremoto nel nostro paese. Rispetto alla scosse avvertite nella stessa giornata in Sicilia e a Napoli, questa è stata di maggiore intensità. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, infatti, la scossa ha avuto una magnitudo di 4.0 ed è stata registrata ad una profondità di 21 chilometri. (Continua…)

Leggi anche: Nuova scossa di terremoto in Italia: paura tra i residenti

Leggi anche: Trema ancora l’Italia: nuova forte scossa di terremoto

Forte scossa di terremoto in Italia

Ieri il nostro paese era in fermento: durante la mattinata è stata registrata una scossa di terremoto in Sicilia, poi due scosse di terremoto, di lieve entità, sul Vesuvio, a Napoli, ed infine una nuova scossa di terremoto, stavolta di maggiore intensità. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ad una profondità di 21 chilometri. Paura tra i residenti che si sono riversati in strada. La scossa è stata registrata intorno alle 17:17. Per fortuna non risultano danni a case o edifici. I vigili del fuoco hanno ricevuto molte telefonate da cittadini impauriti. (Continua…)

Leggi anche: Terremoto in Italia poco fa: la zona colpita

Leggi anche: Forte scossa di terremoto 5.2 provoca danni e feriti: dov’è successo

Terremoto Marche, scossa in provincia di Fermo

La scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata nelle Marche, in provincia di Fermo. La scossa è stata avvertita intorno alle 17:17 di ieri. Il sisma è stato avvertito indistintamente anche nei territori di Ancona, Ascoli Piceno e lungo la costa. Al momento non risultano danni a case o edifici, anche se i vigili del fuoco hanno ricevuto tantissime telefonate da parte di cittadini spaventati. La scossa è stata di maggiore intensità rispetto a quello avvertite nella stessa giornata nel nostro paese, ma per fortuna non tale da creare danni. (Continua…)

Le altre scosse di terremoto

Ieri è stata una giornata molto intensa dal punto di vista del movimento della terra. Nel nostro paese, infatti, sono state registrate diverse scosse di diversa intensità. Oltre al sisma avvertito nelle Marche, infatti, nella mattinata è stata avvertita una scossa di terremoto in provincia di Enna, in Sicilia, e poi ancora sul Vesuvio, a Napoli. Il sisma delle Marche, però, è stato di maggiore intensità rispetto agli altri. Ciò nonostante non ha creato – per fortuna – danni a case o edifici, così come le altre scosse di terremoto avvertite durante la giornata.