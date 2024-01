Tragico incidente, camion si schianta contro autobus: è strage

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. In queste ore è avvenuto un terribile incidente tra un camion e un autobus: ecco una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti giunti sul luogo dello schianto. (Continua a leggere dopo la foto)

Incidente in Messico, camion si schianta contro autobus

Come riportato da Leggo e da diverse fonti locali, nella giornata di ieri 30 Gennaio 2024 si è ferificato un drammatico incidente nel nord-ovest del Messico, su una strada nei pressi di Elota, una località turistica amata dai canadesi e dagli americani. Diciannove persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra un autobus e un camion. L'incidente, avvenuto nello stato di Sinaloa, è stato reso noto dalle autorità locali, che hanno subito iniziato le operazioni di soccorso. L'autobus coinvolto nell'incidente trasportava 47 persone, mentre il camion proveniva da una direzione opposta. Entrambi i veicoli sono stati completamente distrutti dalle fiamme, rendendo le operazioni di soccorso ancora più complesse. Come roportato da Leggo, il direttore della Protezione Civile dello Stato, Roy Navarrete, ha confermato il tragico bilancio delle vittime: "Abbiamo contato 19 corpi. Ci vorrà un po' di tempo per identificarli, dato che sono carbonizzati". La Procuratrice generale dello Stato, Sara Quiñónez, ha aggiunto che i 22 feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale e hanno ricevuto cure mediche. Le autorità stanno lavorando per stabilire le cause esatte dell'incidente e determinare se ci siano stati errori umani o problemi tecnici che hanno portato a questa tragedia.

🔴Un saldo preliminar de 19 muertos y 22 heridos dejó el choque e incendio de un autobús contra un tráiler en el km 104 de la Maxipista Mazatlán-Culiacán, ocurrido la madrugada de este martes a la altura del municipio de Elota,Sinaloa.

📹Vía @ERIKCAMACHOTVpic.twitter.com/PLs6Pbh84m — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) January 31, 2024

Le cause dei vari incidenti stradali

Quali sono le cause principali degli incidenti stradali? Secondo i dati ISTAT la guida distratta (23.802 incidenti: il 15,7% del totale) è la causa principale, solitamente dovuta da un’eccessiva stanchezza o sonnolenza da parte del conducente responsabile del sinistro. A ciò si aggiunge un dato preoccupante, emerso negli ultimi anni, riguardante l’uso eccessivo dello smartphone, che distrae e distoglie l’attenzione dalla guida, divenendo causa di un numero sempre maggiore di incidenti stradali. Il mancato rispetto di precedenza o semaforo (21.985 incidenti: 14,5%) e la velocità troppo elevata (15.194: 10%) si confermano le altre due principali cause di sinistri stradali. Seguono, il mancato rispetto della distanza di sicurezza (13.148 casi: 8,7%) e le “manovre irregolari” e il comportamento scorretto del pedone (4.252 casi) rappresentano, infine, il 3,2% e il 2,8% delle cause totali.