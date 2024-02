Fleximan, spunta messaggio choc su un autovelox: cosa c’era scritto – «Una fucilata ai due vigili e a chi li comanda. A presto», firmato Fleximan. Il vandalo, che distrugge autovelox, sarebbe arrivato anche nelle Marche. Il cartello è apparso sul palo che regge un autovelox a Santa Maria Nuova, tra Jesi e Osimo. Il messaggio è stato scritto a mano con una bomboletta spray e un pennarello nero su di un cartoncino, poi fissato al palo che regge il rilevatore di velocità lungo la strada provinciale 3 Valmusone, nel tratto che attraversa località Pradellona. A dare la notizia il sito di informazione “Leggo” e il “Corriere Adriatico”. (continua a leggere dopo le foto)

Fleximan, spunta messaggio choc su un autovelox

La vicenda è stata denunciata ai carabinieri dal sindaco del piccolo comune: «Non lo abbiamo installato per fare cassa», ha spiegato al «Corriere Adriatico» il sindaco Alfredo Cesarini. «Si parla di sicurezza urbana e quel tratto di strada era pericoloso. Non abbiamo paura!», ha evidenziato il primo cittadino. Da mesi in Italia vengono distrutti gli autovelox da uno sconosciuto, che viene celebrato addirittura come una sorta di “eroe” da una parte della popolazione. In rete lo hanno ribattezzato come “Fleximan”. Negli ultimi mesi in Lombardia, Veneto e Piemonte sono stati segati, fatti saltare in aria o colpiti da proiettili ben 18 autovelox. La sua vera identità è ancora sconosciuta. (continua a leggere dopo le foto)

Perché proprio il soprannome Fleximan?

Ma perché proprio «Fleximan»? Questo appellativo gli è stato dato per il metodo che usa per tagliare le basi delle colonne dei radar: come si vede in alcuni filmati la persona in questione utilizza un flessibile a batteria, con il quale taglia la colonna dell’autovelox che cade poi a terra. I fan di «Fleximan» ritengono che i numerosi radar presenti nel Nord Italia non servano davvero ad aumentare la sicurezza stradale, ma solo a riempire le casse delle autorità locali. (continua a leggere dopo le foto)

Fleximan, messaggio choc su un autovelox nelle Marche: episodi di vandalismo in tutto il Nord Italia

L’Italia presenta parecchi autovelox: sono infatti oltre 11.100 quelli fissi. Basti pensare che in Germania ce ne sono 4.700, mentre in Svizzera 900, per fare una sorta di paragone. Atti di vandalismo nei confronti degli autovelox si sono verificati anche in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.