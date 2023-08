Scontrino choc per due pizze e due birre, la cifra è folle: poi si scopre la verità

Va di moda ultimamente pubblicare sui social gli scontrini dei locali in cui si ha appena consumato dei cibo o delle bevande. Questo perché si vuole fare una sorta di denuncia ai prezzi eccessivi. Una foto di questi scontrini è diventata virale sui social. Si tratta della ricevuta per un pranzo a base di due pizze e due birre. Il prezzo è choc ma se si guarda attentamente tutto torna. Questo non è bastato però a fermare i leoni da testiera. (Continua dopo le foto)

Restaurante Catanzaro, pubblica la foto dello scontrino: ma non è come sembra

La ragazza che ha mangiato in un locale chiamato Restaurant Catanzaro ha pubblicato la foto del conto. Il numero che appare è effettivamente esagerato per due pizze e due birre: 235. Nella foto pubblicata sui social dello scontrino del Restaurant Catanzaro, senza dubbio quello che colpisce al primo sguardo è il totale richiesto per una pizza margherita, una napoletana e due birre. Tuttavia, se si guarda meglio, poi tutto torna. (Continua dopo le foto)

Perché il prezzo è così alto

Se si legge attentamente lo scontrino riportato qui sopra si nota che le scritte su di esso non sono in italiano. La ragazza infatti non si trovava in Calabria, ma a Marrakech (si legge in alto a destra della ricevuta). E quindi tutto torna: in Marocco la valuta corrente non è l’euro, bensì il Dirham marocchino. Per capire quanto abbiano davvero speso è sufficiente fare una conversione. Un Dirham vale 0,093 euro, quindi il conto ammonta a 21,84 euro in totale. In tanti però hanno dato un’occhiata veloce e hanno commentato indignati per i “soliti” prezzi esagerati. “Ma il menu non lo hai visto?”, commenta qualcuno. “Ma perché non chiamate la finanza, sono veramente dei ladri”, ha suggerito qualcun altro. “Pazzesco, dovrebbero togliergli la licenza”, ha scritto un utente.