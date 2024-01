Maurizio Costanzo, la triste rivelazione del figlio sul loro rapporto

Saverio Costanzo, figlio del compianto giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere, nella quale ha parlato anche del suo rapporto con il padre. Il regista si è lasciato andare ad una triste rivelazione che sicuramente vi lascerà a bocca aperta. (Continua…)

Leggi anche: Saverio Costanzo, il drammatico annuncio sul padre Maurizio: cosa ha fatto

Leggi anche: Maria De Filippi, rompe il silenzio su Maurizio Costanzo: la notizia spezza il cuore

Chi è Saverio Costanzo

Saverio Costanzo è nato a Roma il 28 settembre 1975 ed è figlio del conduttore televisivo Maurizio Costanzo e della giornalista Flaminia Morandi. Si è laureato in “sociologia della comunicazione” alla Sapienza di Roma ed ha iniziato a lavorare come conduttore radiofonico, sceneggiatore per telefilm della Rai e regista di spot pubblicitari.. Negli anni novanta si è trasferito a New York, dove ha lavorato come operatore, aiuto-regista e documentarista. Nel 2001 ha fondato la casa di produzione Offside insieme a Mario Gianani, dedicandosi interamente alla creazione di documentari e programmi a carattere storico per la televisione. Ha poi espanso la sua attività ai lungometraggi. Nel 2005 è stato premiato con il Nastro d’argento e il David di Donatello come miglior regista emergente. (Continua…)

Leggi anche: Maurizio Costanzo Show in lutto, addio per sempre al famoso volto

Leggi anche: Tv italiana in lutto: addio per sempre all’amata giornalista

Il rapporto con il padre

In un’intervista rilasciata al Corriere, Saverio Costanzo ha parlato del suo rapporto con il padre: “Volevo molto bene a papà. Ma avevo una madre forte e molto presente, che non ci ha mai fatto sentire la sua mancanza. Poi certo abbiamo avuto i nostri conflitti, come sempre tra il padre e il figlio maschio. Devo molto a Maria. Fu lei a riavvicinarci“. Il regista poi ha aggiunto: “Papà non ha mai dormito con mamma, come non credo abbia mai dormito con nessuna delle sue mogli. Stavamo in centro, in via dei Banchi Nuovi, al secondo piano. Ma lui se ne è andato di casa molto presto, quasi subito“. (Continua…)

Il suo ultimo film dedicato al papà

Presto Saverio Costanzo sarà al cinema con “Finalmente l’alba“, film con Joe Keery, Willem Dafoe e Lily James. Al Corriere ha confessato che la pellicola è dedicata al papà: “Se ne sono stupiti in molti, e mi sono interrogato sul motivo. Un padre se ne è andato, un figlio gli dedica il suo film: è normale, no? Forse dipende dal fatto che io di mio padre non ho mai parlato. Non ho quasi foto con lui“.