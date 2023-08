Maurizio Costanzo Show in lutto, addio per sempre al famoso volto

Il “Maurizio Costanzo Show” colpito nuovamente da un lutto. Dopo la morte del conduttore e ideatore del programma, avvenuta lo scorso 24 febbraio, adesso è scomparso un altro famoso volto della trasmissione. Non c’è pace per il talk show più longevo della televisione italiana. Il triste annuncio è arrivato sui social. (Continua…)

Tutto sul “Maurizio Costanzo Show”

Il “Maurizio Costanzo Show” è stato un programma televisivo di genere talk show andato in onda dal 14 settembre 1982 al 9 dicembre 2009 e poi dal 12 aprile 2015 al 25 novembre 2022 in seconda serata su Canale 5. Il programma era ideato e condotto da Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso 24 febbraio a Roma. La trasmissione, in origine, andava in onda in prima serata su Rete 4, poi fu spostato in seconda serata su Canale 5. Nel corso degli anni, però, sono state trasmesse in prima serata alcune puntate speciali. Con quarantadue edizioni è il talk show più longevo della televisione italiana. (Continua…)

Lutto per il “Maurizio Costanzo Show”

Un nuovo lutto per il “Maurizio Costanzo Show”. Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, conduttore e ideatore del programma, è morto un altro volto noto della trasmissione di Canale 5. La notizia è stata annunciata nelle ultime ore ed ha gettato tutti nello sconforto. La persona scomparsa aveva appena 62 anni ed era molto legato a Maurizio Costanzo e alla sua trasmissione. (Continua…)

Alessandro Alessandro morto

È morto Alessandro Alessandro, famoso pianista del “Maurizio Costanzo Show”. Aveva 62 anni e da tempo lottava contro il tumore. Alla fine Alessandro non ce l’ha fatta ed ha alzato bandiera bianca. Il famoso pianista, però, ha lottato con le unghie e con i denti, lasciando questa terra da vero guerriero. L’annuncio della sua scomparsa è stato pubblicato da Daniela Martani sui social: “È morto il maestro Alessandro Alessandro il pianista che accompagnava con il suo sottofondo musicale il programma di Marta Flavi Agenzia Matrimoniale. Era una bella persona, gentile e affabile“.