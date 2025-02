Sanremo 2025, quanto costa e quanto incassa la Rai: cachet e prezzi dei biglietti – Manca poco alla prima puntata del Festival di Sanremo 2025 e monta la curiosità. Ma quanto spenderà e incasserà la Rai per l’evento? L’ultima kermesse canora sotto la direzione artistica di Amadeus aveva registrato una raccolta pubblicitaria record pari ad oltre 60 milioni di euro. La Rai, come riferisce «Il Corriere della Sera», ha già pareggiato lo scorso anno, anzi le spese pubblicitarie e degli sponsor per la nuova edizione di Carlo Conti hanno toccato quota 67 milioni di euro, dunque un nuovo record. (continua a leggere dopo le foto)

Sanremo costa davvero tanto, inutile girarci attorno, ma non pesa sulle tasche dei contribuenti e, dunque, del canone, perché «si autofinanzia totalmente con i ricavi pubblicitari, generando inoltre margini più che positivi per l’azienda», fanno sapere i vertici Rai. Il Festival di Sanremo è indubbiamente un progetto complesso, «ma la Rai è riuscita di anno in anno a gestirlo attivando un processo di progressiva ottimizzazione», ha spiegato al Corriere Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai. (continua a leggere dopo le foto)

Quanto costa Sanremo 2025 e quanto incassa la Rai

«Il Corriere» chiarisce che gli sponsor per Sanremo non mancano: «Il Festival offre agli inserzionisti una vetrina televisiva immensa (e, da qualche anno, anche lo spazio web e social potenzialmente sconfinato di Rai Play e YouTube). Gli ascolti negli ultimi anni sono stati sempre in crescita. E anche se la nuova edizione senza Amadeus non riuscisse nell’intento di battere il record del 2024 (con una media share del 66%, superiore di oltre il 2,5% rispetto all’edizione 2023), e si fermasse a confermare gli ascolti dello scorso anno, l’aumento sul fatturato è giù registrato grazie alla crescita del listino dei prezzi dei passaggi pubblicitari. Si tratta in media del 7% in più per gli incassi dagli spot televisivi rispetto dell’anno scorso». Ma quanto costa assistere alle cinque serate?

