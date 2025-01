“È gravissimo”: il campione italiano in coma, fan senza parole

Il campione italiano è ricoverato in coma a Budapest, in Ungheria. Le sue condizioni sarebbero davvero molto gravi. Il campione sarebbe stato colto da un infarto lo scorso 24 dicembre. Gli amici si stavano organizzando per riportarlo in Italia ma nelle ultime ore la situazione è peggiorata. Ore di apprensione per il campione. (Continua…)

Campione italiano finisce in coma a Budapest

Il 56enne campione italiano è stato colto da un infarto lo scorso 24 dicembre. Da allora la sua famiglia e i suoi amici vivono un incubo. Egli, infatti, è ricoverato in un ospedale di Budapest, in Ungheria. Gli amici si stavano organizzando per riportarlo in Italia, ma le sue condizioni sarebbero peggiorate: "Tramite il tribunale del malato avevamo ottenuto il trasferimento in Italia, ma le sue condizioni sono peggiorate in maniera drastica e oggi non è più trasferibile. In ogni caso non servono collette, perché il trasporto avrebbe comportato un costo di 1500 euro che sarebbe stato comunque sostenuto dalla moglie".